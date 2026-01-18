Palermo, Inzaghi ammette: "Bisogna migliorare nel chiudere le partite"
Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi ha così commentato la vittoria casalinga contro lo Spezia.
Come giudica la partita?
"Bisogna aver fiducia nei ragazzi, serve migliorare nel chiudere le partite. Ha ricordato un po' Mantova come gara, d'altronde se non la chiudi può finire come lì. Adesso testa alla prossima e continuiamo il nostro percorso".
Aspettative per il prosieguo di stagione?
"Non so dove saremo di qui a maggio, ma sicuramente questa deve essere la base. Bisogna costruire per poter vincere, con lavoro giorno dopo giorno".
