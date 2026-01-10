Palermo, Inzaghi: "L'aria è cambiata. Sono fiducioso. Mercato? Mantova più importante"

Alla vigilia della trasferta in casa del Mantova, Filippo Inzaghi, tecnico del Palermo, ha presentato le insidie del match del 'Martelli' nella consueta conferenza stampa della vigilia. “Mi piacerebbe vedere quello che ho visto nelle ultime sei partite - riporta StadioNews -. L’aria è cambiata, si è creato uno zoccolo duro e un bel gruppo. Spero di finire il girone d’andata con una vittoria, sarebbe molto importante. Abbiamo fatto un bel girone d’andata. Sono molto fiducioso, la squadra sta crescendo. I ragazzi sono tornati dalle vacanze in forma.

Col Mantova siamo tutti. Bereszynski, Pierozzi e Gyasi ci sono, farò valutazioni dal punto di vista fisico. Ho l’imbarazzo della scelta, giocherà uno tra Bereszynski e Peda. Rispetto alla partita col Padova avrò più opzioni. Bardi ci conosce bene, mi è dispiaciuto perderlo, era giusto che ambisse a giocare di più. Mi dispiace averlo contro, ma è un ragazzo che merita. Noi pensiamo a quello che dobbiamo fare. Il Mantova ha cambiato qualcosina col nuovo allenatore, è diventato più verticale. Tutte le partite sono complicate. Sarà un bel banco di prova.

Chiosa anche sul mercato: "Non mi va di parlare del mercato, la gara di Mantova è più importante. Ringrazio Brunori e Bardi, sono stati dei grandi uomini. La società sa bene cosa ci siamo detti. Siamo forti, ho l’imbarazzo della scelta davanti. Arriveranno solo calciatori in grado di migliorare l’organico, non sarà facile".