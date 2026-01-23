Palermo, Inzaghi: "Modena candidato alla Serie A. Momento giusto per dare la zampata"

Alla vigilia dell'impegnativa trasferta in casa del Modena, Filippo Inzaghi, tecnico del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso i canali ufficiali del club rosanero:

Mister, vigilia di Modena-Palermo, quali saranno gli aspetti chiave della partita?

"Penso che sarà una partita che arriva al momento giusto, perché è una partita molto impegnativa, come tutte in Serie B. Reputo il Modena una grande squadra, che fino a poco tempo fa era prima, che è stata sfortunata in alcune partite dove non ha vinto. Sarà un bel banco di prova, ma noi dobbiamo dare continuità ai risultati. Penso veramente che sia la partita giusta per vedere dove siamo arrivati".

Il Modena allenato da Sottil è reduce dalla vittoria contro il Pescara. Qual è la tua valutazione sul momento e sulle caratteristiche della squadra avversaria?

"A dire il vero è una squadra che mi piace, è costruita bene, ha l'allenatore giusto. È una squadra che darà filo da torcere a tutti fino alla fine. Per me è una delle candidate alla promozione, se la giocherà, perché è una squadra tosta fisica e tecnica. Noi siamo il Palermo e per vincere ci vorrà una grande partita, ma questo lo sappiamo, perché in Serie B se non sei al massimo rischi contro chiunque".

Otto risultati utili consecutivi rafforzano fiducia e consapevolezza nel gruppo. Qual è il miglior modo per sfruttare questo filotto?

"Noi dobbiamo continuare, dobbiamo dare continuità di risultati, di prestazioni. Al di là di questi 8 risultati, quello che voglio vedere è la crescita di questa squadra. In queste due partite ho visto buone cose, cose dove dobbiamo migliorare, per cui voglio che la squadra mantenga tutto quello che di buono sta facendo ora, cercando di migliorare gli aspetti dove abbiamo cercato di lavorare questa settimana".

La solidità difensiva è uno dei tratti distintivi del Palermo. Su quali aspetti ritieni ci siano ancora margini di miglioramento da questo punto di vista?

"La tenuta difensiva, lo dicono i numeri, ogni partita è un esame importante. Questa lo sarà ancora di più, perché quando giochi contro degli attaccanti importanti per la categoria, dovrai fare una grande partita, ma non solo i difensori. Ormai abbiamo chiaro quello che dobbiamo fare. Come ho detto prima, vorrei cercare di mantenere tutto quello che di buono abbiamo fatto, cercando di migliorare dove dobbiamo migliorare. Sicuramente in queste due partite non siamo stati bravi nel chiudere le partite al momento giusto. Mi auguro di vedere questo".

Il Palermo ha sbloccato le ultime due gare entro i primi dieci minuti di gioco. Come va interpretata questa statistica?

"Tutte le statistiche lasciano il tempo che trovano. Penso che tutte le squadre e tutti gli allenatori vorrebbero partire forte, imporre il proprio ritmo, far capire all'avversario che si è in giornata. Noi cerchiamo di farlo. In queste due partite abbiamo avuto il privilegio di andare in vantaggio, ma questo non ci leva il fatto di dover continuare. Se succederà di nuovo, sappiamo che se non chiudiamo le partite, e poi in Serie B se le lasciamo aperte, può succedere di tutto".

Cinque vittorie consecutive al Barbera. Adesso la squadra vuole ritornare al successo anche in trasferta.

"È chiaro che, come ho sempre detto, giocare davanti alla nostra gente in questo stadio è qualcosa di speciale, per cui è normale che la squadra faccia queste grandi prestazioni. Però quello che ho cercato di dire ai miei giocatori è che se abbiamo fatto un record in casa, che durava da più di 50 anni, pensando anche ai fasti di un tempo, il Palermo della Serie A, che faceva le coppe, se l'abbiamo fatto noi, questo record ci deve dare convinzione che siamo forti, che dobbiamo andare a imporre il nostro gioco ovunque, per cui a Modena avremo anche tantissimi tifosi. È una bella partita. Penso che è il momento per dare la zampata giusta".

A Modena non mancherà il sostegno dei tifosi rosanero. Che messaggio vuoi mandare a chi seguirà la squadra in Emilia?

"Ma questi tifosi hanno bisogno di pochi messaggi. Io quello che mi auguro è che la squadra continui a dimostrare di essere in crescita, di giocare, di dare tutto se stessa, di uscire dal campo al novantesimo senza avere rimpianti. E poi speriamo di rendere la nostra gente felice, perché sappiamo in quanti ci seguono".