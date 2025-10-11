Gattuso a Tallinn schiera tutti gli attaccanti a disposizione dal primo minuto (tranne uno)

Per la sfida di Tallinn contro l'Estonia Gennaro Gattuso ha scelto una formazione ancora più offensiva rispetto a quella che 36 giorni fa ha avuto la meglio della nazionale baltica a Bergamo. Costretto a rinunciare a Politano e a Zaccagni causa infortuni, il CT nel suo 4-4-2 super offensivo ha sostituito gli indisponibili con Riccardo Orsolini e Giacomo Raspadori. Di fatto quattro attaccanti in una squadra che scenderà in campo alla Le Coq Arena col chiaro obiettivo di aggredire subito gli avversari. Di trovare la via della rete il prima possibile.

Il 4-4-2 scritto sulla carta sul terreno di gioco sarà molto probabilmente qualcosa di diverso. Raspadori, ad esempio, avrà licenza di accentrarsi per posizionarsi alle spalle dei due centravanti e Dimarco quella di giocare a tutta fascia. Il risultato sarebbe il passaggio al 3-4-1-2, un qualcosa di più simile rispetto a quel 3-5-2 che molto probabilmente sarà il modulo con cui affronteremo martedì sera Israele.

A Udine però non ci saranno quattro attaccanti in campo come stasera. Gattuso ha deciso di schierare tutto il suo arsenale offensivo dal primo minuto con una sola eccezione. In panchina, ci fosse bisogno di fresche forze a gara in corso, c'è il solo Francesco Pio Esposito con peculiarità particolarmente sviluppate in zona gol. Cambiaghi è un'alternativa più difensiva di Raspadori sulla fascia sinistra, così come Spinazzola a destra ha ben altre caratteristiche rispetto a Orsolini. L'altro attaccante in gruppo è Roberto Piccoli che però stasera assisterà alla panchina dalla tribuna, non convocato al pari di Meret, Coppola e Nicolussi Caviglia.

Estonia-Italia, le formazioni ufficiali

Estonia (4-2-3-1) - Hein; Peetson, Paskotsi, Kuusk, Saliste;Shein, Palumets; Kait, Soomets, Saarma; A.Tamm. A disposizione: Igonen, Perk, Yakovlev, Mustmaa, Kristal, Sappinen, J.Tamm, Miller, Mets, Schjonning-Larsen, Vetkal, Sinyavskiy. Commissario tecnico: Henn.

Italia (4-4-2) - Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Orsolini, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui. A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Gabbia, Spinazzola, Locatelli, Udogie, Esposito, Cristante, Frattesi, Cambiaghi, Cambiaso, Mancini. Commissario tecnico: Gattuso.

Il programma di questo turno

Norvegia-Israele 5-0

Ore 20.45 - Estonia-Italia

Ottava giornata (14 ottobre)

Estonia-Moldavia

Italia-Israele

Nona giornata (13 novembre)

Norvegia-Estonia

Moldavia-Italia

Decima giornata (16 novembre)

Israele-Moldavia

Italia-Norvegia