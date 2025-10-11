Italia, Vicario: "Giochiamo senza pensare ad altri risultati"

A margine della gara contro l'Estonia, Guglielmo Vicario ha commentato la gara in programma ai microfoni di RaiSport: "Non possiamo controllare ciò che non è nel nostro dominio. Noi stasera dobbiamo fare bene, a prescindere dal risultato della Norvegia. A Bergamo abbiamo costruito un sacco, poi non abbiamo concretizzato tutto. Abbiamo mostrato tutta la nostra qualità: in trasferta, in qualsiasi campo europeo, è diverso".

I calci piazzati possono essere importanti: "Ormai è un fondamentale che bisogna allenare e provare, vista l'influenza che ha nel calcio moderno. Lavoriamo insieme anche su altri aspetti. Penso che siamo nel gruppo giusto, i ragazzi comunque hanno a cuore il valore e l'importanza della Nazionale".