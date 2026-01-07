Palermo, si attende Magnani. Due ipotesi per Diakité. Tutti i nomi per l'attacco

Il Palermo entra nel vivo del mercato di gennaio con una strategia chiara: puntellare la rosa per dare l'assalto definitivo alla promozione. In Viale del Fante le grandi manovre partono dalla difesa, dove il nome di Giangiacomo Magnani è al centro di una delicata riflessione diplomatica.

Come riporta il Giornale di Sicilia, il club rosanero attende la decisione del centrale, attualmente in prestito alla Reggiana a seguito di alcune sue vicende personali che lo hanno obbligato a salutare la Sicilia in estate. Il Palermo è fiducioso di poterlo riportare agli ordini di Filippo Inzaghi per aumentare la solidità del reparto, ma rispetterà la volontà del giocatore senza forzare la mano. La prossima settimana sarà decisiva: se Magnani resterà in Emilia, la dirigenza è pronta a virare su un profilo alternativo di pari spessore. Sempre nel reparto arretrato, tiene banco la posizione di Salim Diakité. La sua permanenza è tutt'altro che scontata: sul giocatore si registra un forte pressing dalla Francia, oltre all'interesse dell'Avellino. Una sua eventuale partenza obbligherebbe il club a un ulteriore intervento sul mercato.

Se la difesa è il cantiere aperto, l'attacco è in una fase di attesa strategica. La dirigenza ha già individuato i profili giusti per aumentare la qualità sulla trequarti e sulle corsie esterne. Sono quattro i nomi monitorati con estrema attenzione: Matteo Tramoni e Stefano Moreo (Pisa), Nicholas Pierini (Sassuolo) e Dennis Johnsen (Cremonese).