TMW Filippi: "Brunori alla Sampdoria? Matteo può garantire una comoda salvezza"

Ospite di TMW, all'interno della rubrica 'A Tu per Tu', Giacomo Filippi, allenatore, ex tra le altre di Virtus Entella e Palermo ha fatto il punto della situazione sul torneo di Serie B che sta per riprendere dopo la sosta invernale:

"La Sampdoria con Brunori ha aperto i fuochi d'artificio. Matteo è un colpo che può garantire una comoda salvezza. Questa Samp, nonostante il blasone dovuto all'organico forte, sta trovando delle difficoltà per via delle questioni societarie. Poi è arrivato Salvatore Esposito, un altro rinforzo di livello".

Spazio, anche, per una piccola occhiata al mondo della Serie C: "Ci sono state operazioni in lungo e in largo. Merita i complimenti la Casertana per l'attuale terzo posto e sta cercando di rinforzarsi perché crede in un sogno. E poi il Benevento è lì e ha già iniziato a calare qualche colpo".