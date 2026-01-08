Venezia, due rinnovi in arrivo: Svoboda e Busio verso la firma
Il Venezia accelera sul fronte rinnovi e blinda due pedine fondamentali dello spogliatoio.
Stando a quanto riportato da Il Gazzettino di Venezia, con la ripresa dei lavori al centro sportivo di Ca’ Venezia, la dirigenza arancioneroverde ha riaperto i dialoghi per il prolungamento dei contratti di Michael Svoboda e Gianluca Busio, rispettivamente capitano e vice della squadra di Giovanni Stroppa.
Le trattative sono ormai in fase avanzata e non emergono particolari ostacoli: filtra ottimismo per una chiusura a breve, con la definizione degli ultimi dettagli formali. Una mossa chiara da parte del club lagunare, intenzionato a dare continuità tecnica e leadership al progetto.
