Palermo, spunta Dany Mota come sostituto di Brunori: il Monza frena
Il Palermo continua a lavorare per sostituire Matteo Brunori in attacco. Se Matteo Tramoni rimane la priorità e Denis Johnsen l'alternativa, il direttore sportivo Carlo Osti sta valutando una terza pista: Dany Mota, attaccante del Monza.
Il profilo del classe 1998 portoghese, scrive StadioNews, differisce dai primi due obiettivi. Cresciuto come trequartista o esterno offensivo, Mota si è reinventato negli ultimi anni come prima punta atipica, pur non avendo una struttura fisica imponente (180 cm). Una caratteristica che lo renderebbe un rinforzo di qualità per i rosanero.
Tuttavia, l'operazione presenta ostacoli importanti. Il Monza è una diretta concorrente del Palermo in classifica e difficilmente si priverebbe di un titolare per favorire una rivale nella corsa alla promozione.
Un elemento da tenere d'occhio è però la situazione contrattuale: l'accordo di Mota con i brianzoli scade nel 2027 e la prospettiva di un nuovo progetto potrebbe influenzare le valutazioni del giocatore.
Il Palermo resta alla finestra, pronto a cogliere eventuali aperture in una trattativa al momento complicata.
