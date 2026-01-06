Palermo, Veroli può partire: ci sono quattro squadre di B sul difensore centrale
Avventura in salita per Davide Veroli al Palermo. Il difensore classe 2003, arrivato in rosanero la scorsa estate dal Cagliari, ha trovato finora pochissimo spazio, collezionando appena sette presenze stagionali fra campionato e Coppa Italia.
Una situazione che potrebbe portarlo a cambiare aria già in questa sessione invernale, alla ricerca di un club che possa garantirgli maggiore continuità. Secondo quanto raccolto da Pianetaserieb.it sono già quattro le squadre di Serie B che hanno chiesto informazioni al Cagliari per il centrale: Pescara, Mantova, Cesena e Sampdoria.
Il futuro di Veroli potrebbe dunque decidersi nelle prossime settimane, con un’uscita da Palermo che appare sempre più probabile.
