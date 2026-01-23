Modena-Palermo, i convocati di Inzaghi: out per infortunio anche Veroli
Oltre all’infortunato Giangiacomo Magnani e a quel Salim Diakité che è in uscita e non rientra più nei piani della società, in casa Palermo mancherà anche il difensore Davide Veroli, a causa di un sovraccarico muscolare, nella sfida contro il Modena di domani. Questo l’elenco dei 20 convocati dal tecnico Filippo Inzaghi:
Portieri: Gomis, Joronen, Di Bartolo
Difensori: Augello, Bani, Bereszynski, Pierozzi, Peda, Ceccaroni
Centrocampisti: Palumbo, Gomes, Segre, Ranocchia, Gyasi, Vasic, Giovane, Blin
Attaccanti: Pohjanpalo, Le Douaron, Corona
