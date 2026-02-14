...con Giorgio Perinetti

"Il Napoli e Conte addio a fine stagione? Presto per dirlo. La stagione del Napoli è stata condizionata da una serie incredibile di infortuni, gli azzurri cercheranno di difendere il piazzamento Champions. L'anno scorso Conte ha vinto lo Scudetto con il Napoli e ha fatto una stagione fantastica". Così a TuttoMercatoWeb.com Giorgio Perinetti.

La storia insegna che Conte, spesso, dopo due campionati, va via.

"Questo sarà da determinare. Credo che intanto Conte sarà sul pezzo per centrare la zona Champions".

Che mercato è stato quello di gennaio?

"I giocatori più importanti non amano cambiare casacca durante la sessione di gennaio. Ha fatto qualcosa di importante la Roma prendendo Malen. Le altre operazioni sono state di contorno oppure degli aggiustamenti".

E in B?

"Il mercato di B è sempre più attivo e determinante. Il Palermo con il ritorno di Magnani e l'acquisto di Magnani si candida di prepotenza per la promozione diretta. La Samp ha fatto un mercato importante, con questo potrebbe sopperire alla carenza di gioco. Può risalire la china".

Spezia e Bari sono in lotta per non retrocedere.

"Sono società iscritte, in maniera improbabile, nella corsa alla salvezza. Quando si verificano queste situazioni ci sono delle difficoltà. Sicuramente non mi auguro che il Bari retroceda, ma la situazione è complicata: ci vogliono intelligenza e forza caratteriale per superare questa lotta".

Direttore e il suo Athletic Palermo?

"Abbiamo raggiunto l'obiettivo salvezza con anticipo. Ora abbiamo voglia di essere una squadra guastafeste, con le nostre ambizioni. Vedremo, di settimana in settimana, su ogni campo. Vogliamo divertirci".