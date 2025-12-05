Svizzera, il ct Yakin sul gruppo B (in cui potrebbe finire l'Italia): "È molto duro"

Il commissario tecnico della Svizzera, Murat Yakin, è intervenuto ai microfoni della televisione canadese TSN per commentare il sorteggio per la fase a gironi del Mondiale 2026.

Focus sulla sfida contro il Canada, ma anche sull'intero girone che comprende anche il Qatar. Ed è il girone nel quale finirebbe l'Italia di Gattuso in caso di qualificazione ai playoff: "È un gruppo molto duro" - avverte Yakin - ". Sono veramente contento di giocare in Canada, ora potremo programmare tutto".

Poi sulla sfida al Canada: "Il Canada ha giocato molto bene in Qatar, conosciamo la loro qualità. Cosa ricordo del precedente del 2002? Brutti ricordi, ma era un'amichevole, anche se l'abbiamo persa, questa volta proveremo a vincere. La qualità della squadra la conosco, è un mix di giocatori che giocano in Canada e altri in Europa. Io mi focalizzo sulla mia squadra, ma sarà bello affrontarlo. Sarà la terza partita del girone? Se entrambe le squadre saranno già qualificate per il turno successivo ne sarei felice".

Leggi qui l'esito dei sorteggi con la composizione dei gironi, gruppo per gruppo, nella Coppa del Mondo 2026.