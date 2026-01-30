Pescara, Gorgone: "Col Mantova dettagli decisivi. Sia noi che loro abbiamo bisogno di punti"

Scontro diretto quello che attende il Pescara, impegnato domani contro il Mantova nel match della 22ª giornata del campionato di Serie B: scontro salvezza, appunto, che si giocherà alle ore 17.15 allo stadio 'Adriatico - Giovanni Cornacchia'.

Come riporta pescarasport24.it, a parlare alla vigilia è stato il tecnico degli abruzzesi Giorgio Gorgone: "Quella di domani è per noi una gara fondamentale: in settimana abbiamo lavorato bene ma in partita dobbiamo mettere più attenzione. Però sono arrivati tre giocatori nuovi che voi conoscete bene, e questo è bellissimo perché arriva energia pura. Insigne? È un campione. Qui fece un campionato strepitoso e poi ha fatto una carriera devastante: capiremo come sta ma ci penseremo da lunedì perché ora abbiamo il Mantova. Circa la rosa, Merola e Graziani sono indisponibili, e con loro anche i lungodegenti Pellacani e Tsadjout. Bettella e Brugman, invece, sono convocati, li ho trovati bene. Gaston non gioca da novembre e va un po' gestito, ma mi piace il suo spirito. E dico lo stesso di Bettella".

Parlando quindi del match: "Abbiamo presente l’obiettivo e la squadra è focalizzata per centrarlo. Il Mantova con Modesto è una squadra che è ovviamente cambiata, anche se alcuni concetti del vecchio allenatore sono rimasti: anche per loro sarà una gara determinante, dove saranno decisivi i dettagli. Per fare i punti, perché quelli servono".