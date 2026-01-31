Pescara, Gorgone: "Mi aspettavo una gara sporca, ma dobbiamo sbagliare meno”

Ancora un appuntamento rimandato con la vittoria per il Pescara, che all'Adriatico impatta 2-2 contro il Mantova. Nonostante la tenacia dimostrata nel recuperare per due volte lo svantaggio, ai biancazzurri è mancato il guizzo finale per impensierire seriamente la difesa virgiliana e centrare i tre punti. Se da un lato il carattere mostrato nel reagire ai gol di Ruocco fa ben sperare, dall'altro preoccupano le amnesie difensive e la scarsa incisività negli ultimi sedici metri, lacune che il tecnico dovrà colmare con urgenza in vista dei prossimi impegni

Ecco le parole di mister Gorgone a pescarasport24: “provo devastazione a fine partita, poi metabolizzo e ci credo sempre. Mi aspettavo una gara sporca, difficile e con episodi, ma dobbiamo sbagliare meno. Sul secondo goal è stato terrificante l'errore, ma vedo sempre reazione. Ci sono ragazzi nuovi da mettere a disposizione e ci sono tante partite ancora. Vedo le cose positive, di negativo il risultato. Ho visto il calendario attentamente, abbiamo tanti scontri diretti da qui alla fine, dobbiamo rimanere aggrappati senza staccarci. Facciamo sempre due o tre goal ma dobbiamo iniziare a subirne di meno.

Successivamente prosegue così con le risposte: “noi troppo orizzontali? Per tutta la settimana abbiamo allenato la verticalizzazione immediata... Ci sono state più partite nella partita, dobbiamo stare più attenti, non è stata una partita pulita, abbiamo sofferto ma me le aspetto così queste gare... Meazzi? Sono onesto, probabilmente l'ho un po' penalizzato, si è sempre fatto trovare pronto e ha la mentalità giusta, faccio scelte, a volte sbagliate e altre no. Il goal annullato? Imbarazzante