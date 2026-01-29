Pescara, atteso per oggi Lorenzo Insigne. I dettagli del suo nuovo contratto
Inizierà formalmente oggi la seconda avventura di Lorenzo Insigne al Pescara.
Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport nelle prossime ore l'ex capitano del Napoli, campione d'Europa con la Nazionale italiana, è atteso nel capoluogo abruzzese per le visite mediche di rito e la sucessiva firma con il club del presidente Daniele Sebastiani.
Sul piatto un accordo fino a giugno da 300mila euro più eventuali bonus, oltre al rinnovo automatico in caso di salvezza.
