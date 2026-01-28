Insigne torna al Pescara, l'ex tecnico: "L'ha fatto solo per amore. Non massacrate Vergara"

Niente ritorno al Napoli per Lorenzo Insigne, protagonista sì di un rendez-vous romantico, ma al Pescara. Ernesto Apuzzo, ex allenatore di Insigne ai tempi della Primavera, è intervenuto su Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli del gruppo TMW: “Al Napoli intanto avrebbe avuto uno slancio affettivo importante, ma anche la possibilità di fare le ultime cose belle di una carriera splendida. Avrebbe dato qualcosa anche a livello di spogliatoio. Evidentemente chi comanda ha fatto le proprie valutazioni e ha deciso diversamente.

Lui, però, aveva tanta voglia di giocare e ha accettato la Serie B con il Pescara, che è in difficoltà. Lo ha fatto solo per amore, perché a livello economico non gli manca nulla. Io questa cosa l’ho ammirata molto: è un bel messaggio, anche per chi pensa solo al denaro. Poteva cambiare il ricordo? In parte sì.

Vergara? In queste tre partite l’ho visto benissimo. Ha un fisico importante e fa strappi di 30-40 metri palla al piede, cosa fondamentale nel calcio di oggi. Sta acquisendo personalità. Ha numeri eccezionali. Il Napoli oggi ha un uomo in più in rosa. L’opportunità se l’è presa e la sta sfruttando al massimo. L’importante è non massacrarlo al primo dribbling sbagliato, come purtroppo è successo in passato anche con Insigne".