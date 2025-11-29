Pescara-Padova, formazioni ufficiali: Faraoni subito titolare, Gomez dalla panchina
TUTTO mercato WEB
Queste le formazioni ufficiali di Pescara-Padova, gara valida per la 14ª giornata di Serie B:
Pescara 3-4-3: Desplanches; Gravillon, Brosco, Corazza; Faraoni, Valzania, Meazzi, Letizia; Di Nardo, Tsadjout, Tonin
Padova 3-5-2: Sorrentino; Faedo, Sgarbi, Perrotta; Capelli, Fusi, Crisetig, Harder, Barreca; Seghetti, Bortolussi
Altre notizie Serie B
Juve Stabia, Abate: "Contro il Monza servirà una partita totale. Dobbiamo ridurre gli errori in difesa"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Juve Stabia, Abate: "Contro il Monza servirà una partita totale. Dobbiamo ridurre gli errori in difesa"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile