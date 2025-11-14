Virtus Verona, ci siamo per l'arrivo di Faraoni: a inizio settimana la possibile fumata bianca

Ancora 48 ore. Tanto è il tempo chiesto dall'esterno Marco Davide Faraoni prima di sciogliere le ultime riserve e dire sì alla Virtus Verona ripartendo così dalla Serie C dopo la fine della sua esperienza con l'Hellas. Lo riferisce Trivenetogoal.it spiegando che già a inizio settimana potrebbe arrivare l'attesa fumata bianca visto che le parti si sono avvicinate tantissimo negli ultimi giorni.

Per la formazione di Gigi Fresco si tratterebbe di un vero e proprio colpo visto che il classe ‘91 vanta una lunghissima carriera in Serie A – dove ha vestito anche le maglia di Inter, Fiorentina, Udinese e Crotone – con ben 210 presenze complessive a cui si sommano anche 83 gare di Serie B, 38 di Championship (la seconda divisione inglese) e una decina di gare nelle coppe europee.