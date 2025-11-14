Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Virtus Verona, ci siamo per l'arrivo di Faraoni: a inizio settimana la possibile fumata bianca

Virtus Verona, ci siamo per l'arrivo di Faraoni: a inizio settimana la possibile fumata biancaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
ieri alle 23:49Serie C
Tommaso Maschio

Ancora 48 ore. Tanto è il tempo chiesto dall'esterno Marco Davide Faraoni prima di sciogliere le ultime riserve e dire sì alla Virtus Verona ripartendo così dalla Serie C dopo la fine della sua esperienza con l'Hellas. Lo riferisce Trivenetogoal.it spiegando che già a inizio settimana potrebbe arrivare l'attesa fumata bianca visto che le parti si sono avvicinate tantissimo negli ultimi giorni.

Per la formazione di Gigi Fresco si tratterebbe di un vero e proprio colpo visto che il classe ‘91 vanta una lunghissima carriera in Serie A – dove ha vestito anche le maglia di Inter, Fiorentina, Udinese e Crotone – con ben 210 presenze complessive a cui si sommano anche 83 gare di Serie B, 38 di Championship (la seconda divisione inglese) e una decina di gare nelle coppe europee.

Articoli correlati
La Virtus Verona punta a Faraoni, Rossi si dimette dal Foggia: giornata movimentata... La Virtus Verona punta a Faraoni, Rossi si dimette dal Foggia: giornata movimentata in C
Virtus Verona, idea Faraoni: contatto avviato per il colpo da 210 presenze in Serie... Virtus Verona, idea Faraoni: contatto avviato per il colpo da 210 presenze in Serie A
Faraoni e i tecnici del passato: "Juric quello che mi ha dato di più. Lui e Tudor... Faraoni e i tecnici del passato: "Juric quello che mi ha dato di più. Lui e Tudor ti sfiniscono"
Altre notizie Serie C
Cosenza, poco spazio per Dalle Mura: a gennaio può partire. C'è la Salernitana Cosenza, poco spazio per Dalle Mura: a gennaio può partire. C'è la Salernitana
Virtus Verona, ci siamo per l'arrivo di Faraoni: a inizio settimana la possibile... Virtus Verona, ci siamo per l'arrivo di Faraoni: a inizio settimana la possibile fumata bianca
Brescia-Vicenza vietata agli ospiti. Il Centro Coordinamento Clubs: "Presentato ricorso... Brescia-Vicenza vietata agli ospiti. Il Centro Coordinamento Clubs: "Presentato ricorso al TAR"
Serie C, i risultati degli anticipi: rimonta vincente del Campobasso. Ok l’Arezzo... Serie C, i risultati degli anticipi: rimonta vincente del Campobasso. Ok l’Arezzo
Antonini risponde a Capuano: "Pagato fino all'ultimo centesimo. Ora scatta la diffida... Antonini risponde a Capuano: "Pagato fino all'ultimo centesimo. Ora scatta la diffida legale"
Rimini, arriva la conferma di Rota: "Ricevuto il secondo bonifico". Si sblocca la... Rimini, arriva la conferma di Rota: "Ricevuto il secondo bonifico". Si sblocca la cessione
Catania, operazione al ginocchio riuscita per Aloi. La nota della società etnea Catania, operazione al ginocchio riuscita per Aloi. La nota della società etnea
Nasce UNILASP, Morrone: "Progetto ambizioso. Vogliamo tutelare i lavoratori sportivi"... TMW RadioNasce UNILASP, Morrone: "Progetto ambizioso. Vogliamo tutelare i lavoratori sportivi"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus si complica il rinnovo di Yildiz. Real Madrid, Chelsea e Arsenal alla finestra. E spunta l’ipotesi Maignan. Inter, per la difesa avanza Gila ma piace anche Ordoñez del Bruges
Le più lette
1 Juventus si complica il rinnovo di Yildiz. Real Madrid, Chelsea e Arsenal alla finestra. E spunta l’ipotesi Maignan. Inter, per la difesa avanza Gila ma piace anche Ordoñez del Bruges
2 "Stop diplomatico" con la Francia qualificata? Dubbi sul problema alla caviglia di Mbappé
3 15 novembre 1998, la resa dei conti fra Zeman e la Juve. La Roma vince due a zero
4 D'Amico: "Grave non andare 12 anni ai Mondiali, servono regole per tutelare la Nazionale"
5 Gautieri: "Napoli, tieniti stretto Conte! Senza di lui altro che Scudetto, Inter e Milan più forti"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Repliche 11:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, De Laurentiis sull'Italia: "Gattuso è uno cocciuto, ce la dovrebbe fare per il Mondiale"
Immagine top news n.1 Mondiali 2026, tutte le nazionali qualificate: la Croazia è la 30esima a raggiungere l'obiettivo
Immagine top news n.2 Clamoroso dalla Turchia: "Lookman ha detto sì al Galatasaray, l'ha convinto Osimhen"
Immagine top news n.3 La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a un tifoso che fischia. Sia uno stimolo"
Immagine top news n.4 Suzuki ko, il Parma corre ai ripari: oggi riunione operativa, possibile intervento sugli svincolati
Immagine top news n.5 L'attenzione va sui cori, ma Gattuso pensi a evitare il terzo disastro Mondiale di fila
Immagine top news n.6 La grande beffa oltre al danno: solo Norvegia e Inghilterra hanno più punti dell'Italia!
Immagine top news n.7 Italia ai play-off, ecco il quadro dopo le gare di stasera. Pericolo Svezia in semifinale
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero
Immagine news podcast n.2 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
Immagine news podcast n.3 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
Immagine news podcast n.4 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Nasce UNILASP, Morrone: "Progetto ambizioso. Vogliamo tutelare i lavoratori sportivi"
Immagine news Serie C n.2 Potenza, Di Bari: "Girone tosto, 3-4 squadre sopra di noi, ma ci siamo e puntiamo i play off"
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve, Kenan Yildiz è un caso? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Delio Rossi: "Alla Fiorentina servono soluzioni, non colpevoli. Va affrontata la realtà"
Immagine news Serie A n.2 Maxime Lopez: "De Zerbi intrigato dall'OM già al Sassuolo. Sì, mi voleva il Barça"
Immagine news Serie A n.3 D'Amico: "Grave non andare 12 anni ai Mondiali, servono regole per tutelare la Nazionale"
Immagine news Serie A n.4 Gautieri: "Napoli, tieniti stretto Conte! Senza di lui altro che Scudetto, Inter e Milan più forti"
Immagine news Serie A n.5 Inter, Marotta: "Il settore giovanile è una palestra di vita, il nostro obbligo è educare i tesserati"
Immagine news Serie A n.6 Maspero: "Pioli non ha tutte le colpe della crisi viola. Non può correre per i suoi giocatori"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, Calò bomber inatteso: "Alvini mi chiede cose diverse rispetto al passato"
Immagine news Serie B n.2 Bari per il sociale, una delegazione ha fatto visita alla casa-alloggio "Raggio di Sole"
Immagine news Serie B n.3 Pescara, Merola: "Non c'è una data per il mio rientro. Faremo tutto il possibile per salvarci"
Immagine news Serie B n.4 Monza, Colpani: "Avevo bisogno di sbloccarmi. Spero sia il primo gol di tanti"
Immagine news Serie B n.5 Samp, ancora problemi per Ferrari: risentimento muscolare. Sarà valutato in questi giorni
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Wisniewski non sarebbe felice della situazione. A gennaio potrebbe partire
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cosenza, poco spazio per Dalle Mura: a gennaio può partire. C'è la Salernitana
Immagine news Serie C n.2 Virtus Verona, ci siamo per l'arrivo di Faraoni: a inizio settimana la possibile fumata bianca
Immagine news Serie C n.3 Brescia-Vicenza vietata agli ospiti. Il Centro Coordinamento Clubs: "Presentato ricorso al TAR"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, i risultati degli anticipi: rimonta vincente del Campobasso. Ok l’Arezzo
Immagine news Serie C n.5 Antonini risponde a Capuano: "Pagato fino all'ultimo centesimo. Ora scatta la diffida legale"
Immagine news Serie C n.6 Rimini, arriva la conferma di Rota: "Ricevuto il secondo bonifico". Si sblocca la cessione
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Svizzera-Svezia, elvetici a un passo dal Mondiale
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Georgia-Spagna, la Roja vede la qualificazione
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Polonia-Olanda, a Varsavia si decide il primo posto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Sassuolo, Spugna: "Con la Ternana punti importanti in palio. Non va sottovalutata"
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina, Pinones Arce: "Non guardo la classifica, al momento non mi interessa"
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana Women, Cincotta: "Consapevoli delle difficoltà, ma presto sbocceremo come fiori"
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women, Sottili: "Il Milan può lottare per il vertice. Serve gioia per giocare queste gare"
Immagine news Calcio femminile n.5 Parma Women, Valenti: "La Fiorentina ha qualità ed in un buon momento di forma"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia, il calendario delle qualificazioni mondiali: si parte e si chiude con la Svezia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?