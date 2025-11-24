TMW
Bodo/Glimt, rifinitura in vista della Juventus: lavoro a parte per l'ex Milan Hauge
Allenamento di rifinitura in corso all'interno dell'Aspmyra Stadion per il Bodo/Glimt che domani sera affronterà in Norvegia la Juventus nel match valido per la quinta giornata di Champions League. Oltre al consueto lavoro fisico, la squadra ha lavorato anche sui dettagli che potrebbero decidere la partita, come ad esempio le rimesse laterali lunghe. Seduta a parte per l'ex Milan Jens Petter Hauge.
Le conferenze stampa della squadra norvegese andranno in scena alle ore 14, mentre la Juventus ha svolto la rifinitura questa mattina alla Continassa prima di imbarcarsi per la Norvegia. Alle ore 19.15 il walkaround, mentre alle 19.30 è in programma la conferenza stampa di Luciano Spalletti e di un giocatore della rosa.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
