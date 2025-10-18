Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pescara, Vivarini: "Pareggio importante, anche se potevamo vincere"

Pescara, Vivarini: "Pareggio importante, anche se potevamo vincere"
Oggi alle 18:02
Lorenzo De Angelis

Al termine della sfida contro la Carrarese, terminata 2-2, l'allenatore del Pescara Vincenzo Vivarini è intervenuto ai microfoni di Rete8 per commentare la prestazione della sua squadra: "Focalizzo l'attenzione su una cosa importante: questa squadra ha delle potenzialità, io dovrà essere bravo nel farle uscire. Quando questa squadra ha convinzione si toglie i problemi. Potevamo vincere la partita nel momento di difficoltà. I valori li abbiamo e dobbiamo lavorare con tanta attenzione. Oggi alla prima difficoltà di pressione si è andati nel panico, è un problema che dobbiamo metterci mano e risolverlo nel breve tempo possibile. Nonostante le assenze siamo stati all'altezza della Carrarese e potevamo vincere.

Sulle condizioni di Merola: "Ha un problema muscolare e ha sentito una fitta al quadricipite".

Sulla prestazione di Meazzi: "Può giocare 90 minuti, il pareggio di oggi è importante. È un giocatore che sta accusando di meno le responsabilità degli altri. Può giocare dall'inizio. Errori di Gravillon? Tutti i difensori vanno in difficoltà. Lo conoscevamo e sta lavorando benissimo per trovare la migliore condizione. Ha le sue responsabilità sul primo gol. Qui tutti sono importanti".

Vivarini ha poi concluso: "Nel calcio servono esuberanza e voglia di lottare. Da inizio anno nel momento in cui si va in difficoltà la squadra si deprime al posto di reagire con cattiveria, accettiamo passivamente le difficoltà e questo dobbiamo migliorare. Anche oggi abbiamo visto le potenzialità e possiamo arrivare all'obiettivo. Tsadjout e Olzer non li vedremo subito."

