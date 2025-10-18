Marotta: "L'obiettivo dell'Inter è chiudere in utile. Difficile prevedere il percorso in Europa"

Beppe Marotta, presidente dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla partita contro la Roma. Ecco le sue parole:

Tempo di alzare l'asticella?

"Siamo alla settima giornata, fase altamente interlocutoria. L'importante è dare continuità in termini di prestazione. Sono ottimista che stasera potremo fare una bella prestazione contro una squadra che non a caso è prima in classifica".

Cosa avete messo nel bilancio di previsione per questa stagione?

"Abbiamo creato un modello per rispondere agli obiettivi sportivi, dall'altra parte dobbiamo centrare l'obiettivo della sostenibilità finanziaria. Partecipare alla Champions e al Mondiale per Club ci ha facilitati finanziariamente. Dobbiamo tener conto anche della parte sportiva ed essere bravi a proseguire a far bene sia in Serie A che in Champions. L'obiettivo è quello di chiudere in utile, per il resto è molto difficile prevedere quale sarà il nostro percorso in Europa. Col format di questa Champions credo che tutto sarà deciso fino all'ultima giornata della regular season".