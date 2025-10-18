Prima la Roma, poi il Napoli: il Cholito Simeone è l'ammazza grandi della Serie A

Roma-Torino 0-1. Torino-Napoli 1-0. Due vittorie granata, entrambe di misura, con un comune denominatore: Giovanni Simeone. Il Cholito ha segnato due gol importantissimi per l'inizio di stagione del Toro e le sue reti decisive hanno reso importante questo avvio di campionato dei granata, capaci di battere le due, almeno per il momento, capolista della Serie A.

La rivincita di Baroni.

E pensare che c'era chi prima della partita di oggi metteva il tecnico del Torino Marco Baroni in bilico, lui che è arrivato sulla panchina probabilmente più difficile da gestire, vista la contestazione perenne del popolo granata nei confronti del presidente e patron Urbano Cairo e della dirigenza. Non è facile "vivere" in un contesto del genere e non è giusto neanche mettere sulla graticola un allenatore che comunque la si voglia vedere ha iniziato bene la stagione.

Ora viene il bello.

Sia chiaro, in un campionato non è fondamentale vincere solo e soltanto con le big, e adesso il compito del Torino sarà quello di prendere punti anche con le altre, perché dopo le prime sette gare in stagione il bilancio parla di due vittorie, contro Roma e Napoli, due pareggi e tre sconfitte. Baroni dovrà essere in grado di vincere anche con le piccole, per mettersi in una posizione comoda in classifica e far tornare tutto il pubblico dalla parte della sua squadra.