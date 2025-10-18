Massara: "Mercato a gennaio? I margini sono molto ristretti a causa del FPF"

Ricky Massara, direttore sportivo della Roma, ai microfoni di Sky. Ecco le sue parole a pochi minuti dalla sfida contro l'Inter

Sulla partita

"L'Inter è una squadra che gioca ad altissimi livelli da anni, sappiamo che ci vorrà una prestazione perfetta".

Dovbyk e Ferguson in panchina: sorpreso?

"No, perché davanti abbiamo degli attaccanti pericolosi e invidiati dalle altre squadre come Dybala e Soulé. Ci sono varie soluzioni".

Mercato, si farà qualcosa a gennaio?

"I margini sono molto ristretti a causa del FPF. Abbiamo una proprietà sempre pronta e disponibile a fare investimenti ma mi sembra molto presto, gennaio è lontano".