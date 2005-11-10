Lazio, Inzaghi esalta la squadra di Gattuso: "Assomiglia molto alla mia, conta il gruppo"

"Devo dire che questa squadra assomiglia molto alla mia, ha caratteristiche tecniche e morali simili. Conta il gruppo, isolato dal resto del mondo". Parole e musica di Simone Inzaghi, ex tecnico della Lazio oggi all'Al-Hilal, intervistato da Il Messaggero: "Non posso non ricordare quella vittoria contro il Bologna per 2-0, fu decisiva per il nostro salto in testa alla classifica. L'Olimpico era pieno e esplodeva di gioia, sembrava una festa collettiva senza la parola fine".

Inzaghi ricorda il periodo in cui la sua Lazio si giocava il campionato, poi la pandemia cambiò tutto

"Ricordo quanto erano felici i tifosi, poi arrivò la pandemia, il lungo periodo di sosta, gli infortuni e una ripresa del campionato che non era più lo stesso di prima. Non arrivò lo scudetto ma mi è rimasta la consapevolezza di aver costruito una Lazio fantastica, che mi ha regalato emozioni forse irripetibili. Certo, ho un rimpianto nel cuore che mi porterò dietro per tutta la vita: come sarebbe finita senza quella catastrofe di nome Covid?".

Infine Inzaghi parla della Lazio di Gattuso, prima in classifica insieme all'Inter e dà un consiglio ai biancocelesti

"Vedere oggi la Lazio prima in classifica mi rende felice. La squadra vola, Gattuso, che è un grande allenatore, si è inserito molto bene, e così i successi arrivano uno dietro l'altro. C'è qualcosa nell'aria di simile alla Lazio del 2020: noi eravamo una famiglia, anche se sono molto lontano credo che si respiri la stessa atmosfera a Formello in questo periodo. Un particolare che farà sempre la differenza nelle competizioni con gli altri: non so come finirà il campionato, ma anche oggi la Lazio sta regalando forti emozioni. La Lazio vada avanti partita dopo partita, senza fare i conti con gli altri. Così è tutto più semplice e divertente".