Cremonese-Juve Stabia 0-1, le pagelle: Licina unico faro, Bellich goleador. Vukovic una sicurezza

Termina 0-1 allo Stadio Giovanni Zini di Cremona tra Cremonese e Juve Stabia, a decidere la sfida è la rete di Bellich nel primo tempo.

LE PAGELLE DELLA CREMONESE

Fulignati 6- Rischia all’inizio con un’uscita fuori dall’area in cui per poco non tocca di mano. Sul gol non ha particolari colpe.

Barbieri 5.5- Prova qualche sortita offensiva, senza successo. In difesa contiene bene Sibilli.

Dal 78’ Bonazzoli sv.

Baschirotto 6- La sua partita è buona in fase difensiva, nel finale evita il secondo gol salvando sulla linea.

Luperto 5.5- Fa un pasticcio regalando l’angolo da cui nasce il gol del vantaggio avversario. Poi gioca la solita partita di affidabilità.

Fellipe Jack 5.5- Prima da titolare per lui in campionato, non ruba l’occhio, e dalla sua parte nasce la situazione che poi porta al vantaggio della Juve Stabia.

Dal 56’ Elia 5.5- Gioca tantissimi palloni e, con i saltatori che mette in campo Pecchia, i cross sono quasi obbligati, ma non hanno mai fortuna.

Grassi 5- Sbaglia tantissimo. È spesso in ritardo e non aiuta mai in fase di impostazione. Partita complicata la sua.

Dal 78’ Vogliacco sv.

Thorsby 5.5- Sbaglia tantissimo in fase di impostazione, aiuta di più in quella di interdizione, ma non basta.

Licina 6- Quando si accende è un calciatore semplicemente fuori categoria. L’unico a creare pericoli davvero concreti per i suoi.

Berti 5- Nel primo tempo è avulso dal gioco, sbaglia tantissime scelte ed è impreciso. Nella ripresa ha qualche occasione in più ma è sempre impreciso.

Vandeputte 6- Ci prova tantissimo. Corre e si spende su tutta la fascia per creare pericoli, senza fortuna.

Dal 78’ Djuric sv.

Nasti 5- Spesso fuori dal gioco, si guadagna un rigore che poi l’arbitro gli revoca. Nella ripresa ha una buona occasione che Vukovic disinnesca.

Dal 59’ De Luca 5.5- Entra per sfruttare i cross che, copiosi, spiovono in mezzo, ma non ha fortuna.

Allenatore: Pecchia 5- La Cremonese ha tanta qualità, ma la sfrutta poco e malissimo. La zona retrocessione diretta non può essere accettabile per una squadra che partiva con ben altre velleità ad inizio anno.

LE PAGELLE DELLA JUVE STABIA

Vukovic 6.5- Salva i suoi in più di un’occasione. Dà sicurezza all’intero reparto e firma il secondo clean sheet di fila.

Maggioni 6- Decisivo. Compie due salvataggi quasi sulla linea che evitano il peggio per i suoi.

Bettella 6- Gara di personalità la sua, che contiene bene sia Nasti che De Luca.

Bellich 6.5- Segna un gol bellissimo al volo in area di rigore, portando in vantaggio i suoi.

Douglas 6- Partita molto attenta in fase difensiva e ordinata in fase di spinta. Soffre la qualità di Licina.

Kumi 5.5- Alterna giocate da grande centrocampista a errori tecnici banali, deve crescere e leggere meglio i momenti ma il talento c’è e si vede.

Dal 61’ Karic 6- Dà un grande mano ai suoi nel finale, sfiora anche il raddoppio con un pallonetto che Baschirotto salva sulla linea.

Artioli 6- Grande dinamismo per lui a centrocampo, le sue corse aiutano i compagno a distendersi nelle situazioni più complesse.

Dall’80 Baldi sv.

Pierobon 6- Mette tanta qualità a servizio della squadra, importante in fase di palleggio.

Maistro 6.5- Mette a segno il quarto assist della sua stagione battendo un corner bellissimo per il vantaggio siglato da Bellich. Gioca una partita di qualità, non è la prima.

Dal 72’ Candellone sv.

Di Nardo 6- Lotta e fa a spallate con tutta la difesa avversaria, non è sempre pulito tecnicamente, ma è efficace nell’aiutare i suoi.

Dall’80 Fernandes sv.

Sibilli 6- Sempre propositivo, cade spesso in fuorigioco, ma è sempre una spina nel fianco per la difesa cremonese.

Dal 72’ Sandrucci sv.

Allenatore: De Giorgio 6.5- La sua Juve Stabia ha personalità e gioca una gara di grande carattere in uno dei campi più difficili della B, portando a casa tre punti importantissimi nella lotta salvezza.