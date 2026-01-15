Carrarese, risolto il prestito di Bozhanaj. Il Modena lo gira alla Reggiana: c'è l'obbligo
Si è chiusa l'avventura di Kleis Bozhanaj alla Carrarese, con il club apuano che ah risolto anzitempo il prestito del giocatore, rientrato quindi al Modena ma subito girato alla Reggiana, dove approda a titolo temporaneo con diritto di riscatto.
Questo, il comunicato del Modena:
"Il Modena FC comunica di aver interrotto il prestito di Kleis Bozhanaj alla Carrarese, in comune accordo con la società toscana.
Contestualmente, è stato definito il passaggio del centrocampista classe 2001 alla Reggiana, a titolo temporaneo con diritto di riscatto.
Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena F.C. augurano a Kleis le migliori fortune per la sua nuova avventura".
Questa la nota della Carrarese: "Carrarese Calcio 1908 rende nota la risoluzione contrattuale anticipata del prestito del calciatore Kleis Bozhanaj. Il centrocampista, classe 2001, farà rientro al Modena Football Club, squadra proprietaria del suo cartellino.
Il club di Piazza Vittorio Veneto coglie l’occasione per augurare a Kleis un felice proseguimento della carriera professionale".
Infine, il comunicato degli emiliani: "AC Reggiana comunica di avere acquisito a titolo temporaneo dal Modena il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kleis Bozhanaj, che vestirà la maglia granata in prestito fino a fine stagione con diritto di riscatto.
Il centrocampista di nazionalità albanese, classe 2001, è cresciuto a lungo nel Settore Giovanile dell’Empoli arrivando a conquistare il titolo di campione d’Italia con la Primavera nel campionato 2020/21. Il passaggio nei professionisti avviene l’anno seguente in Portogallo, al Casa Pia, per poi passare in Serie C alla Carrarese. Lo rileva il Modena, nel gennaio 2023, e con la maglia gialloblù mette insieme fino al termine della scorsa stagione 49 presenze, 5 gol e 3 assist tra Serie B e Coppa Italia. Nel luglio 2025, il prestito alla Carrarese con cui disputa 12 partite nella prima metà di campionato in corso.
Benvenuto a Reggio Emilia, Kleis!".