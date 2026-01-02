Reggiana, colpo a sorpresa a centrocampo: in arrivo Martin Suarez. È già in città

Colpo a sorpresa della Reggiana per il proprio centrocampo. Il club emiliano ha infatti praticamente chiuso per il classe 2004 Martin Suarez del Montevideo Wanderers. Il classe 2004, come riporta Tuttoreggiana.com, è infatti sbarcato in città nel pomeriggio e ha fatto visita al Centro Sportivo del club prima di sottoporsi alle visite mediche di rito. L’ufficialità arriverà dopo queste ultime e la definizione delle solite pratiche burocratiche legate all’arrivo del giocatore dal Sudamerica.

Per l’uruguayano è la prima esperienza lontano dal club in cui è cresciuto e dove ha collezionato 75 presenze, con due reti, nelle varie competizioni con anche due gare in Copa Sudamericana. Si tratta di un regista dotato di buona tecnica e visione di gioco che assomiglia per caratteristiche a Tobias Reinhart.

Si tratta di un’operazione in prospettiva con la Reggiana che ha intenzione di inserire gradualmente il giocatore in prima squadra. Su Suarez c’erano anche altri club, ma i granata hanno anticipato la concorrenza per dare al tecnico Dionigi un rinforzo in un reparto che vedrà partire nei prossimi giorni Basili, Stulac, Mendicino e Vallarelli, tutti giocatori che hanno trovato poco spazio in questa prima parte d’annata.