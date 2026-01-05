Ufficiale
Reggiana, ecco il primo innesto: è l'uruguayano Suarez. Depositato il contratto
TUTTO mercato WEB
La Reggiana ha depositato negli uffici della Lega B il contratto del centrocampista Martin Eduardo Suarez Debattista, classe 2004 svincolatosi dal Montevideo Wanderes dove ha collezionato 75 presenze, con due reti, in prima squadra. Il giocatore, che era arrivato nel fine settimana in città per le visite mediche, è dunque il primo innesto della società emiliana in questo mercato di riparazione.
Si tratta di un regista dotato di buona tecnica e visione di gioco che assomiglia per caratteristiche a Tobias Reinhart, ma che avrà bisogno di qualche tempo per ambientarsi al nuovo calcio e al gioco del tecnico Dionigi. Ora si attende il comunicato del club reggiano per conoscere i dettagli che legheranno Suarez ai colori granata.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Enzo Bucchioni Inter, il ritorno di Cancelo. Juve, attaccanti da urlo: via David? Intanto tratta Theo Hernandez e Guido Rodriguez. Napoli punta Chiesa. Lang e Lucca con le valigie. Raspadori tra Roma e Lazio. Scudetto per tre.
Le più lette
2 Inter, il ritorno di Cancelo. Juve, attaccanti da urlo: via David? Intanto tratta Theo Hernandez e Guido Rodriguez. Napoli punta Chiesa. Lang e Lucca con le valigie. Raspadori tra Roma e Lazio. Scudetto per tre.
4 Taty e Guendouzi ai saluti, il ritorno di Cancelo: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Taty e Guendouzi ai saluti, il ritorno di Cancelo: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia