Ufficiale Reggiana, ecco il primo innesto: è l'uruguayano Suarez. Depositato il contratto

La Reggiana ha depositato negli uffici della Lega B il contratto del centrocampista Martin Eduardo Suarez Debattista, classe 2004 svincolatosi dal Montevideo Wanderes dove ha collezionato 75 presenze, con due reti, in prima squadra. Il giocatore, che era arrivato nel fine settimana in città per le visite mediche, è dunque il primo innesto della società emiliana in questo mercato di riparazione.

Si tratta di un regista dotato di buona tecnica e visione di gioco che assomiglia per caratteristiche a Tobias Reinhart, ma che avrà bisogno di qualche tempo per ambientarsi al nuovo calcio e al gioco del tecnico Dionigi. Ora si attende il comunicato del club reggiano per conoscere i dettagli che legheranno Suarez ai colori granata.