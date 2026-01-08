Reggiana, ecco gli estremi del contratto di Suarez: accordo fino al 30 giugno 2028

Il suo contratto era già stato depositato nei giorni scorsi, ma adesso arriva anche il comunicato del club, che chiarisce quelli che sono gli estremi contrattuali: Martin Suarez, centrocampista uruguaiano con passaporto italiano, si lega alla Reggiana con accordo di due anni e mezzo, ovvero con scadenza fissata al 30 giugno 2028. Il classe 2004, che vestirà la maglia numero 15, sarà già convocabile per la partita di sabato, che vedrà i granata impegnati tra le mura amiche contro il Venezia.

Questa la nota:

"AC Reggiana ufficializza l’ingaggio del calciatore Martin Suarez, centrocampista uruguaiano con passaporto italiano classe 2004, che si lega al Club granata con un contratto fino al 30 giugno 2028.

L’atleta si è svincolato dal Montevideo Wanderers (Uruguay), società con la quale ha messo insieme oltre 70 presenze nella Primera División nazionale e un paio di apparizioni in Copa Sudamericana. Suarez ha vestito la maglia delle Nazionali giovanili uruguaiane dall’Under 15 all’Under 20.

Il giocatore è convocabile per la partita di sabato e indosserà la maglia numero 15".