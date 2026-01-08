Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Reggiana, ecco gli estremi del contratto di Suarez: accordo fino al 30 giugno 2028

Reggiana, ecco gli estremi del contratto di Suarez: accordo fino al 30 giugno 2028TUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Claudia Marrone
Oggi alle 12:06Serie B
Claudia Marrone

Il suo contratto era già stato depositato nei giorni scorsi, ma adesso arriva anche il comunicato del club, che chiarisce quelli che sono gli estremi contrattuali: Martin Suarez, centrocampista uruguaiano con passaporto italiano, si lega alla Reggiana con accordo di due anni e mezzo, ovvero con scadenza fissata al 30 giugno 2028. Il classe 2004, che vestirà la maglia numero 15, sarà già convocabile per la partita di sabato, che vedrà i granata impegnati tra le mura amiche contro il Venezia.
Questa la nota:

"AC Reggiana ufficializza l’ingaggio del calciatore Martin Suarez, centrocampista uruguaiano con passaporto italiano classe 2004, che si lega al Club granata con un contratto fino al 30 giugno 2028.

L’atleta si è svincolato dal Montevideo Wanderers (Uruguay), società con la quale ha messo insieme oltre 70 presenze nella Primera División nazionale e un paio di apparizioni in Copa Sudamericana. Suarez ha vestito la maglia delle Nazionali giovanili uruguaiane dall’Under 15 all’Under 20.

Il giocatore è convocabile per la partita di sabato e indosserà la maglia numero 15".

Articoli correlati
Reggiana, ecco il primo innesto: è l'uruguayano Suarez. Depositato il contratto Reggiana, ecco il primo innesto: è l'uruguayano Suarez. Depositato il contratto
Reggiana, colpo a sorpresa a centrocampo: in arrivo Martin Suarez. È già in città... Reggiana, colpo a sorpresa a centrocampo: in arrivo Martin Suarez. È già in città
Reggiana, in arrivo un colpo internazionale: vicino l'uruguaiano Martin Suarez Reggiana, in arrivo un colpo internazionale: vicino l'uruguaiano Martin Suarez
Altre notizie Serie B
Frosinone, Alessandro Silvini passa in prestito al Forlì fino al termine della stagione... UfficialeFrosinone, Alessandro Silvini passa in prestito al Forlì fino al termine della stagione
Serie B, gli arbitri della 19ª giornata: Frosinone-Catanzaro a Dionisi Serie B, gli arbitri della 19ª giornata: Frosinone-Catanzaro a Dionisi
Reggiana, ecco gli estremi del contratto di Suarez: accordo fino al 30 giugno 2028... Reggiana, ecco gli estremi del contratto di Suarez: accordo fino al 30 giugno 2028
Modena, i dettagli dell'accordo con lo Spezia per Mendes. Manca quello col giocatore... Modena, i dettagli dell'accordo con lo Spezia per Mendes. Manca quello col giocatore
Padova, futuro di Crisetig in bilico: il Catania spinge. In difesa nodo Belli Padova, futuro di Crisetig in bilico: il Catania spinge. In difesa nodo Belli
Samp, nome nuovo per la retroguardia: piace Mattia Viti in uscita dalla Fiorentina... Samp, nome nuovo per la retroguardia: piace Mattia Viti in uscita dalla Fiorentina
Juve Stabia, nota ufficiale degli amministratori sulla gestione dello stadio 'Menti'... Juve Stabia, nota ufficiale degli amministratori sulla gestione dello stadio 'Menti'
Monza, ritorno di fiamma per Cheddira: contatti avviati, ma servono cessioni in attacco... Monza, ritorno di fiamma per Cheddira: contatti avviati, ma servono cessioni in attacco
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il progetto di Comolli è chiaro e può cambiare il mercato di gennaio. Il prossimo passo della rivoluzione solo in estate. David, la gestione del club e di Spalletti: chapeau
Le più lette
1 Milan-Genoa, le probabili formazioni: torna Pulisic. Fullkrug ancora in panchina
2 Serie A, 19ª giornata LIVE: torna la coppia Pulisic-Leao. Vardy dal 1'
3 Torino-Udinese, le probabili formazioni: Zapata più di Simeone. Runjaic conferma tutti
4 Cremonese-Cagliari, le probabili formazioni: Sanabria cerca spazio. Torna dal 1' Borrelli
5 Il progetto di Comolli è chiaro e può cambiare il mercato di gennaio. Il prossimo passo della rivoluzione solo in estate. David, la gestione del club e di Spalletti: chapeau
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, Ratkov sempre più vicino alla firma: ora i test atletici all'Isokinetic. Le immagini
Immagine top news n.1 Fiorentina, è fatta per Brescianini, le cifre. L'obbligo scatterà in caso di salvezza
Immagine top news n.2 Guendouzi lascia la Lazio. Le immagini della sua partenza per Istanbul
Immagine top news n.3 Guendouzi, il Fenerbahce ha battuto ogni record di spesa. Un'altra volta dopo sei mesi
Immagine top news n.4 Torino, asse di mercato col Napoli: sondaggio per Obaretin e piace anche Marianucci
Immagine top news n.5 Il duro sfogo di Lotito: "Devo prendere una mitragliatrice e sparare a tutta la classe arbitrale?"
Immagine top news n.6 Palladino risolleva l'Atalanta: andata chiusa a 28 punti (e nuovi record con la Dea)
Immagine top news n.7 Ratkov alla Lazio dal Salisburgo. Tutti pazzi per la Red Bull ma in Italia arrivano in pochi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
Immagine news podcast n.2 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
Immagine news podcast n.3 Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
Immagine news podcast n.4 Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Matteassi: “Mercato vivace, ma quando le cose vanno bene bisogna stare attenti"
Immagine news Altre Notizie n.2 Gasperini-Roma, che succede ora? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Pianese, l'agente di Ercolani: "Attenzionato anche da club di Serie B"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sabatini risponde a Spalletti: "Allusioni irreali, ineleganti. E suggerisco Allegri per l'Italia"
Immagine news Serie A n.2 Brescianini alla Fiorentina, con un anno e mezzo di ritardo. È il secondo colpo viola di gennaio
Immagine news Serie A n.3 Chivu si tiene stretto Luis Henrique: "Migliorato molto, è da Inter ed è quello che sbaglia meno"
Immagine news Serie A n.4 La Roma vuole chiudere Raspadori entro 48 ore. Dopo il Real Madrid la risposta definitiva
Immagine news Serie A n.5 A volte ritornano: sondaggio del Napoli per l'ex Bologna Ndoye. E piace sempre Zirkzee
Immagine news Serie A n.6 Lazio contro gli arbitri, Pellegrini discute con Sozza nel tunnel: "Non era rigore quello?"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, Alessandro Silvini passa in prestito al Forlì fino al termine della stagione
Immagine news Serie B n.2 Serie B, gli arbitri della 19ª giornata: Frosinone-Catanzaro a Dionisi
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, ecco gli estremi del contratto di Suarez: accordo fino al 30 giugno 2028
Immagine news Serie B n.4 Modena, i dettagli dell'accordo con lo Spezia per Mendes. Manca quello col giocatore
Immagine news Serie B n.5 Padova, futuro di Crisetig in bilico: il Catania spinge. In difesa nodo Belli
Immagine news Serie B n.6 Samp, nome nuovo per la retroguardia: piace Mattia Viti in uscita dalla Fiorentina
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, Fantoni ad un passo dall'addio: vicina la chiusura con la Virtus Verona
Immagine news Serie C n.2 Foggia, arriva in prestito dal Bologna il classe 2005 Lorenzo Menegazzo
Immagine news Serie C n.3 Matteassi: “Mercato vivace, ma quando le cose vanno bene bisogna stare attenti"
Immagine news Serie C n.4 Triestina dopo due anni Ionita verso l'addio: il moldavo vicino all'Arezzo
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Iervolino tuona: "Giù le mani da Daniele Faggiano e Giuseppe Raffaele"
Immagine news Serie C n.6 Benevento, a volte ritornano: sanniti pronti a riabbracciare Luca Caldirola
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Genoa, per Allegri vietato sbagliare
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio Fiorentina
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Fiorentina, sfida ad alta tensione all'Olimpico
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Juventus Women saluta Cascarino. La calciatrice passa in prestito al West Ham
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women, ceduta Katja Schroffenegger a titolo definitivo alla Ternana
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, in dirittura d'arrivo la cessione di Peyraud-Magnin: giocherà nel Denver Summit
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, doppia uscita in prestito: Libran va al Servette, Ferraresi alla Res Roma
Immagine news Calcio femminile n.5 È la settimana di Juventus-Roma: domenica 11 gennaio la finale di Supercoppa Women
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Inter Women dilaga in amichevole nel ritiro a Malta: 12 reti all'Hibernians
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)