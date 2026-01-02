Reggiana, in arrivo un colpo internazionale: vicino l'uruguaiano Martin Suarez

La Reggiana si muove con decisione sul mercato e prepara un colpo importante in mezzo al campo. Stando a quanto riferito da Matteo Moretto, i granata sono molto vicini a chiudere per Martín Suarez, centrocampista uruguaiano in forza al Montevideo Wanderers. La Reggiana avrebbe superato la concorrenza di diversi club italiani, spagnoli e portoghesi, avvicinandosi sensibilmente all’intesa definitiva.

Classe 2004, Suarez è stato un punto fermo del Montevideo Wanderers: adesso il salto in Europa, con mister Dionigi pronto a valorizzare un altro talento.