Reggiana, in arrivo un colpo internazionale: vicino l'uruguaiano Martin Suarez
La Reggiana si muove con decisione sul mercato e prepara un colpo importante in mezzo al campo. Stando a quanto riferito da Matteo Moretto, i granata sono molto vicini a chiudere per Martín Suarez, centrocampista uruguaiano in forza al Montevideo Wanderers. La Reggiana avrebbe superato la concorrenza di diversi club italiani, spagnoli e portoghesi, avvicinandosi sensibilmente all’intesa definitiva.
Classe 2004, Suarez è stato un punto fermo del Montevideo Wanderers: adesso il salto in Europa, con mister Dionigi pronto a valorizzare un altro talento.
