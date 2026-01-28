Ufficiale
Reggiana, arriva dalla Lazio un innesto per il centrocampo: è il giovane Pinelli
La Reggiana ha annunciato l'arrivo di un giovane prospetto per rinforzare il centrocampo da quella Lazio a cui ha ceduto il portiere Edoardo Motta in questa finestra di mercato. Si tratta del classe 2006 Pinelli. Questo il comunicato del club emiliano:
"AC Reggiana ufficializza l’arrivo in prestito fino al termine della stagione di Pietro Pinelli, giovane centrocampista centrale classe 2006 di proprietà della Lazio.
Approdato in biancoceleste nell’estate del 2024, Pinelli ha messo insieme oltre 30 presenze con la maglia della Primavera ed è stato convocato dallo staff tecnico guidato da Maurizio Sarri per il ritiro pre-campionato della Prima Squadra all’inizio della stagione in corso.
Benvenuto a Reggio Emilia, Pietro".
