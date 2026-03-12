Focus TMW Tre gare in sette giorni in Serie B: Venezia, due pericolanti prima del big match col Monza

Quella che si aprirà nel weekend sarà una settimana intensa con un altro turno infrasettimanale in Serie B prima della pausa per gli impegni delle nazionali che permetterà alle 20 squadre cadette di tirare un po' il fiato e prepararsi al meglio al rush finale. Tre sfide che potrebbero definire meglio gli obiettivi, sia in senso positivo sia in senso negativo, con una classifica che ancora tiene aperte le porte a molte possibilità.

Come arriva Il Venezia

La capolista ha commesso solo un passo falso da novembre a oggi – contro il Modena a inizio febbraio – inanellando una serie di vittorie che hanno portato i lagunari a staccare le rivali seppur di pochi punti in un campionato dove davanti si corre a ritmi forsennati. In queste tre gare ravvicinate bisognerà replicare questo cammino per non rischiare di compromettere la promozione diretta in una corsa dove ogni passo falso può costare caro. Il Venezia è la squadra più in salute della Serie B e fino alla pausa dovrà spingere sull’acceleratore.

Calendario

Si parte con due sfide delicate contro squadre in corsa per la salvezza. La prima sarà una Sampdoria fresca di cambio di allenatore, ma dove sembra regnare una certa confusione su cosa fare nel futuro prossimo. Una gara da prendere con le molle perché il potenziale dei blucerchiati è di quelli importanti anche se i risultati non lo testimoniano. Seguirà l’impegno casalingo nel derby veneto contro un Padova che inizia a respirare, ma non deve distrarsi. La partita decisiva però potrebbe essere la terza quando il Venezia andrà a far visita al Monza in uno scontro diretto dove l’obiettivo sarà tenere a distanza i brianzoli e magari aumentare il proprio vantaggio in classifica.

Sampdoria-Venezia: 14/03 ore 19:30

Venezia-Padova: 17/03 ore 20:00

Monza-Venezia: 21/03 ore 17:15