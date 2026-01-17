Reggiana, Dionigi dopo il derby: "Dal mercato rinforzi pronti per evitare i playout"

Davide Dionigi ha commentato con amarezza la sconfitta nel derby contro il Cesena, evidenziando un problema ricorrente che caratterizza la stagione della Reggiana. Il tecnico granata ha riconosciuto la buona prestazione della sua squadra sul piano del gioco ma ha sottolineato come gli errori difensivi continuino a compromettere i risultati. La Reggiana si avvicina pericolosamente alla zona playout e la situazione richiede interventi immediati sia sul piano mentale che attraverso il mercato di gennaio.

L'allenatore ha espresso frustrazione per una dinamica che si ripete da diverse giornate. "Purtroppo commentiamo sempre la stessa partita", ha dichiarato Dionigi in sala stampa, come segnala TuttoReggiana.com. La Reggiana ha prodotto una ventina di tiri in porta e altrettanti cross mantenendo il possesso del gioco per gran parte del match. Gli sforzi offensivi si sono rivelati vani a causa delle leggerezze commesse in fase difensiva. "Ormai è una consuetudine commettere errori che buttano via la gara e mi dispiace soprattutto per il derby perso, perché so quanto ci tenessero i tifosi", ha aggiunto il tecnico. La squadra ha colpito un palo e una traversa senza riuscire a concretizzare la mole di gioco prodotta. Dionigi ha precisato di non attaccarsi alla sfortuna ma di voler concentrarsi sugli aspetti migliorabili.

Il tecnico ha individuato nella componente psicologica un fattore determinante per invertire la rotta. "In settimana vedo ragazzi che spingono e danno tutto. Poi in partita commettiamo errori che forse sono dettati dalla paura", ha spiegato Dionigi. La squadra necessita di un cambio di passo sul piano mentale per evitare di vanificare le prestazioni positive. "È necessario che la squadra senta un campanello d'allarme: siamo sempre più vicini alla zona playout e qualcosa deve scattare, anche in termini di timore", ha affermato il tecnico granata. La paura di non raccogliere quanto meritato sul campo deve trasformarsi in uno stimolo per aumentare la concentrazione nei momenti decisivi. "Spero che arrivi un po' di timore per limare certi aspetti. La squadra sa giocare, ma il rischio di aver sperperato il bottino fatto finora deve portarci a pensare che ogni pallone è vita", ha concluso Dionigi su questo aspetto.

La finestra di mercato di gennaio assume un'importanza cruciale per la Reggiana. Il club ha perso tre giocatori titolari e la dirigenza sta lavorando per trovare sostituzioni all'altezza. "Sono usciti tre giocatori e dovranno essere integrati nuovi innesti. Siamo in linea con la società, ma dobbiamo trovare profili pronti nell'immediato", ha dichiarato il tecnico. Le mancanze improvvise e inaspettate hanno complicato la pianificazione della seconda parte di stagione. Dionigi sta collaborando con il direttore sportivo e il presidente per individuare rinforzi che possano dare un contributo immediato. "Non ci aspettavamo di perdere tre titolari in un colpo solo e non sarà semplice rimpiazzarli subito: il mercato è questo", ha ammesso il tecnico. La classifica non rappresenta un'ossessione per Dionigi che conosce il valore della sua squadra e spera che la posizione attuale possa diventare uno stimolo per reagire.