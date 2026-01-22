Chi è Youssef En-Nesyri, l'obiettivo di Juve e Napoli che salta più in alto persino di CR7

Un record strappato a Cristiano Ronaldo, il ruolo di leggenda assunto col Marocco e una raffica di gol in giro per il mondo. La storia di Youssef En-Nesyri, obiettivo di Juventus e Napoli (e Aston Villa), è quella di un attaccante col killer instinct nel sangue. Nato a Fes il 1° luglio 1997, cresce calcisticamente all’interno dell’Académie Mohammed VI, uno dei centri di formazione più importanti del Marocco. Da lì inizia il suo percorso europeo, che lo porta nel 2015 al Málaga. Dopo l’esperienza nella Juvenil A, si mette in evidenza con l’Atlético Malagueño in Tercera División, segnando sei gol in sei partite. Le sue prestazioni gli aprono le porte della prima squadra nel 2016. In seguito alla retrocessione del club andaluso, nel 2018 passa al Leganés, dove nel febbraio 2019 si prende la scena con una tripletta contro il Betis, attirando l’attenzione dei grandi club spagnoli.

Nel gennaio 2020 è il Siviglia a puntare forte su di lui, investendo circa 20 milioni di euro. Con il club andaluso resta quattro stagioni e mezza, collezionando 73 reti in 196 presenze e due campionati di Liga chiusi in doppia cifra realizzativa. Parallelamente diventa una figura centrale della Nazionale marocchina, con cui supera le 90 presenze. Dopo il Mondiale del 2018, è protagonista assoluto in Qatar 2022: segna nella fase a gironi contro il Canada e realizza nei quarti contro il Portogallo il gol storico che porta il Marocco per la prima volta in semifinale.

Proprio quella rete entra nella storia anche per un record straordinario: En-Nesyri colpisce di testa a 2,78 metri d’altezza, superando il primato detenuto da Cristiano Ronaldo. Attaccante potente, dominante nel gioco aereo e capace di attaccare la profondità, dopo l’esperienza spagnola nel 2024 si trasferisce al Fenerbahçe, dove continua a segnare con continuità. In questa stagione ha realizzato già 8 reti e 1 assist in 25 presenze tra le fila del club di Istanbul, ed è appena rientrato dall'avventura in Coppa d'Africa con la sua Nazionale.