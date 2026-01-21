Fiorentina Femminile, Pinones-Arce post Coppa: "Vedo una squadra sempre più convinta"

In campo ieri la Fiorentina Femminile, che in occasione della sfida di andata dei Quarti di Finale di Coppa Italia ha impattato 1-1 contro il Milan: verdetto quindi rimando a giovedì prossimo, quando al 'Viola Park' si giocherà la partita di ritorno.

Ma stando a quello che si è visto ieri in campo, queste le parole del tecnico viola Pablo Pinones-Arce dopo la partita in terra lombarda: "Ci sono mancati i gol, anche questa volta. Stiamo giocando un bel calcio, ma ora si deve iniziare a portare a casa il risultato: non è la prima volta che accade di non riuscire a chiudere prima la partita. Dopo 60' è cambiata, il Milan ha preso coraggio e iniziativa e ci ha messo un po' in difficoltà, anche se ha creato meno di noi. Il pari forse ci sta, la squadra mi sta dando buone risposte. Siamo una Fiorentina più convinta".

A ogni modo, prima di giovedì prossimo, un altro impegno attenderà le toscane, che alle ore 15:00 di sabato 24 gennaio, a Formello, sfideranno la Lazio, in campo in questi momenti nel derby di Coppa contro la Roma. Il match, sarà valevole per l'11ª giornata del torneo di Serie A femminile.