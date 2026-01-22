Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ternana, Foresti: "Crediamo nella Serie B. Majer, Panico e Aramu per alzare il livello"

Luca Bargellini
Oggi alle 15:57Serie B
Luca Bargellini

A fianco di Zan Majer nella conferenza stampa di presentazione come nuovo calciatore della Ternana, era presente anche il responsabile dell'area tecnica delle Fere, Diego Foresti. Ecco le sue parole riportate da TernanaNews:

"Giornata importante perché presentiamo un giocatore importante. L’abbiamo inseguito già la settimana precedente all’arrivo di Panico, quando abbiamo fatto la presentazione. Non ci abbiamo messo tanto perché ha accolto immediatamente la possibilità di venire a Terni. È partito direttamente dalla Slovenia per arrivare a Terni, dimostrando fin da subito interesse. Ha dimostrato il volere di venire in una squadra con grande storia. Abbiamo fatto un discorso con lui e il procuratore perché doveva sapere che idea ha la società per venire qui a Terni. La Ternana oggi purtroppo non lotta per vincere il campionato, non è prima né seconda, è una squadra che ha subito una penalizzazione di punti, che deve rincorrere ma che ha ancora a disposizione una semifinale di ritorno per centrare un obiettivo importante che è la finale della Coppa Italia. Ha trovato gente che vuole fare un girone di ritorno importante".

La scelta di Panico, Majer, Aramu dà l’idea di una Ternana che cerchi di giocare tutte le sue carte per la Serie B…
"Gli acquisti nostri dimostrano che ci crediamo e vogliamo che tutta la piazza ci creda. La proprietà mi ha dato l’opportunità di alzare il livello con acquisti importanti e di categorie superiori. Ho dichiarato fin da subito che sono tornato per cercare di vincere. Tutti vogliamo sempre vincere e non sempre si riesce, per avvicinarsi di più all’obiettivo abbiamo bisogno di giocatori come lui, come Panico e come Aramu che firmerà questo pomeriggio dopo le visite mediche di stamattina. Abbiamo cercato di mettere tanta esperienza ed un pizzico in più di personalità. È importante per noi l’innesto di questi giocatori per far capire ai tifosi ternani che ci proveremo fino alla fine".

La società ha dato un extra budget per gli acquisti? O sta lavorando con un po’ di leva a debito?
"Mi stanno lasciando lavorare con tranquillità. Non facciamo follie per sbilanciare la situazione economica finanziaria. Prima di fare il primo acquisto ci sono state due uscite che ci hanno permesso di prendere Panico e sono rimasti anche dei soldi. È chiaro che qualcuno uscirà e in quel momento si bilancerà la situazione. Ringrazio la società che mi permette di lavorare bene, di portare giocatori importanti anche se Panico e Majer sono delle operazioni in qualità-prezzo".

In questi ultimi giorni di mercato pensa che sia più difficile ampliare la rosa o sfoltirla in questi 12 giorni?
"È sempre più difficile sfoltirla perché per ampliarla basta avere soldi. Il mercato dura tanti giorni ma negli ultimi 3 è quando si anima di più. Ritengo come il Mister che più frecce hai nel tuo arco, più partite puoi vincere. Anche il Mister ha diverse soluzioni davanti. Sono usciti due giocatori ed oggi è uscito Longoni al Foligno e sono felice perché è un ragazzo con un futuro davanti. Quando hai tanti giocatori non è mai una cosa simpatica per nessuno, cerchiamo di evitarlo. Chiaramente c’è tanto lavoro per arrivare al 2 Febbraio".

Aramu possiamo darlo per certo? In che condizioni si trova?
"Si, certo. L’ho incontrato settimana scorsa ed è in buonissime condizioni seguito da un preparatore. Chiaro che stiamo parlando di calcio, a differenza di Majer che può già essere utilizzato Aramu ha bisogno di un po’ più di tempo per i contrasti con l’avversario. Non è un giocatore fermo da 6 mesi in sovrappeso, è in buonissime condizioni e anche le visite mediche lo hanno accertato".

Che sensazioni ha lei del gruppo dalle ultime partite?
"Una buona sensazione perché gli innesti credo che diano sicurezza e forza alla squadra. L’ambiente è molto sereno. Chiederò ai giocatori di fare domani una partita diversa a livello di cattiveria agonistica. Con il Potenza credo che abbiamo fatto una buona partita ma ci è mancata la cattiveria. Venivamo da una partita scialba di 3 giorni prima. Peggio di così con il rigore tolto con l’Ascoli non poteva andare. Non parlo mai di fortuna e sfortuna, dobbiamo essere bravi noi".

Sui calci piazzati come è messo?
"Li posso fare, secondo me ho un bel piede".

Le condizioni del rinnovo di Donati? Tipologia del contratto di Aramu?
"Probabilmente avremo altri incontri ma la volontà del giocatore e nostra è di rinnovare. Aramu un contratto di sei mesi. Anche Majer in prestito".

La Ternana cerca ancora un terzino sinistro. Persiste questa necessità?
"Assolutamente si perché è stata una richiesta del Mister. Sono in ritardo io perché è la prima cosa che mi aveva chiesto perché su quel ruolo abbiamo solo Martella. Cerchiamo un giocatore che possa sostituirlo, che abbia gamba ma che sappia fare anche il difensore. Ci sono diversi profili interessanti che stiamo analizzando e presto chiuderemo".

Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
