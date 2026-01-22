Lazio, Mandas a un passo dal Bournemouth: c'è l'ok di Lotito. Ma serve anche l'addio di Romagnoli
Christos Mandas si avvicina a salutare la Lazio per trasferirsi al Bournemouth. Secondo quanto raccolto da TMW, il club biancoceleste ha dato l’ok all’operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto, per una cifra totale attorno ai 20 milioni di euro. Restano però ancora dei dettagli da sistemare, e c’entra anche il probabile passaggio di Alessio Romagnoli all’Al-Sadd.
C’è infatti ancora distanza sulla cifra del prestito iniziale: la Lazio chiede 4 milioni di euro (e riscatto fissato a 16), mentre il club inglese ne offre 3 subito e 17 al momento di confermare il portiere. Dettagli risolvibili, ma per il via libera definitivo di Claudio Lotito serve anche concretizzare la cessione del centrale, con buona pace di Maurizio Sarri.
Alla Lazio, per avere piena agibilità sul mercato - il riferimento è sempre il valore 0.8 dell’indicatore del costo del lavoro allargato, lo stesso che costringe il Napoli al saldo zero, soprattutto in vista dell’estate quando scenderà a 0.7 - ha infatti bisogno di 10/12 milioni di euro come plusvalenze da qui a fine gennaio. Un traguardo raggiungibile in due modi: o con la cessione a titolo definitivo di Mandas (formula non presa in considerazione dalle Cherries -, o con la cessione a titolo definitivo di Romagnoli (l’ultima offerta del club emiratino è di 8 milioni più bonus) e il prestito oneroso dell’estremo difensore greco.
