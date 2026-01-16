Reggiana, Dionigi in vista del Cesena: "Le prestazioni non bastano piu, ora servono punti"

Alla vigilia del derby contro il Cesena, l’allenatore della Reggiana, Davide Dionigi, ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sul momento della squadra. Le dichiarazioni sono state riportate da Tuttoreggiana.com.

Il tecnico granata ha ammesso come la settimana sia stata complicata dopo le ultime sconfitte, ma ha spiegato che il lavoro quotidiano passa dal continuare a dare fiducia al gruppo, cercando di salvare anche gli aspetti positivi delle prestazioni. Dionigi ha però sottolineato come nel girone di ritorno i punti abbiano un peso specifico maggiore: «Dobbiamo essere consapevoli che ora gli errori non ce li possiamo più permettere», ricordando l’importanza di raggiungere il prima possibile la quota salvezza.

Tornando sulla sconfitta contro il Venezia, l’allenatore ha evidenziato come la prestazione fosse stata positiva sotto molti aspetti offensivi, ma ancora una volta penalizzata da episodi negativi: «Abbiamo creato tanto, ma usciamo sconfitti per errori individuali che stanno diventando troppo decisivi». Errori che, a suo avviso, all’inizio del campionato si verificavano con minore frequenza.

Dionigi ha poi parlato dell’aspetto mentale, spiegando che le ultime quattro sconfitte hanno lasciato il segno, ma che la partita di domani rappresenta un passaggio fondamentale anche per il rapporto con la tifoseria. «Servono responsabilità e attenzione ai dettagli», ha ribadito, chiedendo una gara di grande concentrazione, soprattutto nella fase difensiva.

Sul fronte mercato, il tecnico ha parlato dell’arrivo di Bozhanaj, giocatore che seguiva già da tempo e che può offrire soluzioni diverse rispetto a Tavsan. «Può fare il sottopunta o la mezzala di qualità che si alza tra le linee», ha spiegato, sottolineando come per il giocatore si tratti di un momento cruciale della carriera. Parole positive anche per Belardinelli, definito un elemento di struttura e personalità: «Ci dà quella solidità che in certi momenti ci è mancata».

Grande importanza viene data anche al rientro di Gondo, considerato un trascinatore per il gruppo. Dionigi ha ricordato come tra infortuni e squalifiche la squadra sia stata raramente al completo e ha auspicato che questo periodo negativo possa essere superato rapidamente: «Nel girone di ritorno dobbiamo costruire un gruppo più forte come voglia e atteggiamenti».

Analizzando le difficoltà difensive, l’allenatore ha ammesso che i continui cambi di interpreti non hanno aiutato la comunicazione e la continuità nelle letture. A livello psicologico, ha riconosciuto che errori così evidenti possono pesare: «Vanno a macchiare anche prestazioni importanti».

Guardando all’avversario, Dionigi si aspetta un Cesena organizzato e competitivo, reduce da una sconfitta immeritata. «Sarà una partita molto equilibrata», ha detto, elogiando il lavoro dell’allenatore bianconero e la qualità della squadra.

Infine, uno sguardo alla classifica e agli obiettivi: i 20 punti raccolti nel girone d’andata potevano essere di più, ma ora è necessario accelerare. Dionigi si è detto sereno e lucido, ma ha concluso con un concetto chiaro: «Ora non mi basta più dire che facciamo le prestazioni: dobbiamo fare i punti».