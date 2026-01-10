Reggiana, Dionigi: "I ragazzi hanno dato tutto. Sul VAR non mi pronuncio"

Il tecnico della Reggiana Davide Dionigi è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara contro il Venezia, che ha visto i granata combattere per 90 minuti, ma arrendersi ad un avversario che ha saputo capitalizzare ogni opportunità creata.

"Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi - riporta Trivenetogoal.it -. Abbiamo fatto tutto noi, abbiamo regalato i tre gol a cospetto della squadra più forte del campionato. Il terzo gol ci ha tagliato le gambe. Sul VAR e sull’arbitraggio non voglio pronunciarmi."

Sulla determinazione mostrata dalla squadra:

"I miei ragazzi hanno dato tutto. Il Venezia è stato messo in difficoltà e gioca un ottimo calcio, ma siamo riusciti comunque a metterlo in difficoltà."

La chiave per il girone di ritorno sarà correggere gli errori?

"Dobbiamo ripartire limando gli errori, perché paghiamo troppo a caro prezzo gli episodi che lasciamo agli altri. La mia idea era chiudere gli spazi centrali e poi cambiare in base a come si metteva la partita, però se regali i gol così al Venezia, si fa dura. Anche il rigorino regalato è difficile da digerire."

Sul mercato, e sulla necessità di rinforzare la squadra:

"Dobbiamo cercare giocatori con caratteristiche diverse da quelli che abbiamo, per migliorare certi aspetti”.

Come considera l’atteggiamento dimostrato dalla squadra? Quanto è importante l’apporto dei tifosi?

"Dobbiamo continuare con questo atteggiamento e cambiare certi atteggiamenti dove subiamo gol. I tifosi hanno applaudito la prestazione della squadra oggi e in vista della prossima".