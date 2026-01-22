Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Amelia: "Milan, troppi i punti persi. Roma, messaggio chiaro quello di Gasp"

Amelia: "Milan, troppi i punti persi. Roma, messaggio chiaro quello di Gasp"TUTTO mercato WEB
© foto di Francesco Inzitari/I love Giana
Oggi alle 16:10Altre Notizie
TMWRadio Redazione

L'ex portiere Marco Amelia è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Quale il significato di Roma-Milan?
"Per il Milan è una partita importantissima. Poi quest'anno i big match per il Milan hanno fatto la differenza, i punti li ha persi con le medio-piccole. La Roma cerca di venir fuori da questa partita per creare ulteriore entusiasmo in questo percorso di Gasperini. Vedo l'Inter distaccata dalle altre, poi le prossime tre avrà partite più semplici delle altre e queste dovranno tenere il ritmo alto se vogliono inseguirla. E' una fase molto delicata del campionato, il Milan ha buttato via tanti punti che le avrebbero permesso di essere con l'Inter lì davanti".

Gasperini che farà rotazioni in Europa League proprio in vista del Milan:
"Il messaggio è chiaro, lo ha detto che c'è una partita importante domenica. La classifica in EL è buona, cambierà per forza qualcosa pensando al Milan. Io credo che i calciatori preferiscano allenatori che dica certe cose invece che solo pensarle. Naturale che non puoi cambiare 11 calciatori, ma Gasp vuole comunque una partita gagliarda stasera, per far vedere a lui che ci sono anche loro e che può contare su di loro fino alla fine".

Milan che arriva però più riposato visto che non ha le coppe:
"Quando sei il Milan, vedere le altre che giocano le coppe dà fastidio. Deve sfruttare questa stagione per rientrare in Champions, ed è fondamentale. Allegri e la squadra stanno facendo un lavoro importante".

Chi scegliere tra Maignan e Svilar?
"Sono tutti e due importantissimi. Per rendimento sono alla pari, per questione di età prenderei Svilar".

Lazio, cosa farebbe in Sarri?
"Si perdono pezzi e poi anche una comunicazione sul mercato che non piace. Non è bello, se fossi in Sarri sarei già andato via. Non può lavorare un allenatore così. Con l'esperienza di Sarri, sarei andato via".

Champions, chi può arrivare più lontano tra le italiane?
"Viste le ultime partite, faccio fatica a pensare che le nostre possano arrivare in fondo. Vai a competere con realtà che quando c'è da mettere il timbro, lo mettono. Uno spera sempre di arrivare in fondo come negli anni passati, oggi dà fastidio a pensare che non possa essere così. Oggi già il playoff è dura per le nostre".

Articoli correlati
Amelia: "Troppe critiche in passato per Zaniolo. Sta illuminando l'Udinese" Amelia: "Troppe critiche in passato per Zaniolo. Sta illuminando l'Udinese"
Amelia sul Milan: "Il giocatore che mi ha impressionato di più è sicuramente Gabbia"... Amelia sul Milan: "Il giocatore che mi ha impressionato di più è sicuramente Gabbia"
Marco Amelia esonerato dalla Nuova Sondrio... dopo la vittoria sul Milan Futuro Marco Amelia esonerato dalla Nuova Sondrio... dopo la vittoria sul Milan Futuro
Altre notizie Altre Notizie
Amelia: "Milan, troppi i punti persi. Roma, messaggio chiaro quello di Gasp" TMW RadioAmelia: "Milan, troppi i punti persi. Roma, messaggio chiaro quello di Gasp"
Di Michele: "Juve più verticale. Locatelli e Miretti sono migliorati tanto" TMW RadioDi Michele: "Juve più verticale. Locatelli e Miretti sono migliorati tanto"
Pino Vitale: "Lazio, fossi in Sarri andrei via a fine anno. E poi la Fiorentina..."... TMW RadioPino Vitale: "Lazio, fossi in Sarri andrei via a fine anno. E poi la Fiorentina..."
TMW protagonista alla chiusura del mercato: tavola rotonda con il direttore Ceccarini... TMW protagonista alla chiusura del mercato: tavola rotonda con il direttore Ceccarini e Gianluca Di Marzio
Infantino a Davos incontra big economia, Trump lo saluta come "re del calcio" Infantino a Davos incontra big economia, Trump lo saluta come "re del calcio"
Juventus, svolta europea: Benfica ko 2-0, ora testa al Napoli Juventus, svolta europea: Benfica ko 2-0, ora testa al Napoli
Oggi in TV, Europa League: dove vedere Bologna-Celtic e Roma-Stoccarda Oggi in TV, Europa League: dove vedere Bologna-Celtic e Roma-Stoccarda
Le partite di oggi: il programma di giovedì 22 gennaio Le partite di oggi: il programma di giovedì 22 gennaio
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
3 Julio Cesar concorda con Mourinho: "Ha letto Juventus-Benfica nel mio stesso modo"
4 Felix Correia, ceduto dalla Juventus per 1,5 milioni. E ora ne vale circa dieci
5 Lazio, l'addio del figliol prodigo. Col Como l'ultima in biancoceleste di Romagnoli
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, è fatta per la cessione di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest: i dettagli
Immagine top news n.1 Chi è Youssef En-Nesyri, l'obiettivo di Juve e Napoli che salta più in alto persino di CR7
Immagine top news n.2 La Juve alza l'offerta per En-Nesyri: i dettagli della proposta economica
Immagine top news n.3 Dzeko lascia la Fiorentina e la Serie A: è il nuovo numero 10 dello Schalke 04
Immagine top news n.4 Napoli, per Lang è solo questione di dettagli. Nottingham verso la chiusura per Lucca
Immagine top news n.5 Lazio, Mandas a un passo dal Bournemouth: c'è l'ok di Lotito. Ma serve anche l'addio di Romagnoli
Immagine top news n.6 Cardinale a Milano alimenta le voci. Furlani resta o no? Il punto
Immagine top news n.7 Scamacca, nota positiva in una serata amara per l'Atalanta. Ecco perché
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine news podcast n.2 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
Immagine news podcast n.3 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
Immagine news podcast n.4 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Amelia: "Milan, troppi i punti persi. Roma, messaggio chiaro quello di Gasp"
Immagine news Altre Notizie n.2 Di Michele: "Juve più verticale. Locatelli e Miretti sono migliorati tanto"
Immagine news Serie A n.3 Giannichedda: "Juve, Spalletti ha migliorato tutti. Il Napoli ora vorrà rifarsi"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, è fatta per la cessione di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest: i dettagli
Immagine news Serie A n.2 Gilardino non si fa ingannare dal ko con l'Arsenal: "L'Inter resta una grandissima squadra"
Immagine news Serie A n.3 Alessandro Del Piero: "Si inizia a giocare per passione, vincere i Mondiali ti completa"
Immagine news Serie A n.4 Pisa, Corrado: "Sullo stadio situazione molto semplice: non è cambiato assolutamente nulla"
Immagine news Serie A n.5 Serie A, nuovo premio al fair play: il Torino è primo al momento, Juve terza
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, l'obiettivo Diego Coppola si allontana: il difensore ha l'accordo col Paris FC
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia-Virtus Entella, disposte le porte chiuse. La nota del club campano
Immagine news Serie B n.2 Avellino, arriva in prestito con obbligo condizionato dall'Atalanta il portiere Jacopo Sassi
Immagine news Serie B n.3 Torna il progetto 'Inviato AIC sul campo'. Nasce dalla collaborazione tra AIC e Lega Serie B
Immagine news Serie B n.4 Ternana, Foresti: “Crediamo nella Serie B. Majer, Panico e Aramu per alzare il livello”
Immagine news Serie B n.5 Longo torna sulla panchina del Bari: “Serve concretezza. Dobbiamo diventare squadra”
Immagine news Serie B n.6 Bari, De Laurentiis: “Sterzata totale. Longo è un lottatore, arriveranno 4-5 rinforzi”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Rinviati le udienze al TFN di Siracusa e Trapani: le date. Multa per la Triestina
Immagine news Serie C n.2 Miceli saluta ufficialmente il Monopoli. È un nuovo difensore del Catania
Immagine news Serie C n.3 Vis Pesaro, ceduto in prestito fino a giugno Matteo Schiavon al Conegliano
Immagine news Serie C n.4 Ternana, Majer: “Ho scelto i rossoverdi per rimettermi in gioco. Voglio aiutare squadra e giovani”
Immagine news Serie C n.5 Bosisio saluta il Renate. Il difensore ha risolto il contratto con le pantere brianzole
Immagine news Serie C n.6 Siracusa, fatta per l'attaccante classe 1990 Alessandro Sbaffo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Stoccarda, Gasperini vuole la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel 1993
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao, Palladino vuole continuità: con una vittoria ottavi a un passo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Alisha Lehmann lascia il Como Women e l'Italia. Firma con il Leicester City FC
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia Women, si chiude l'andata dei quarti: in campo Napoli-Juventus
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Rossettini: "In Coppa ho visto cose buone, ma dobbiamo alzare il livello"
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana Women, Ardizzone: "Ko contro l'Inter? Mi prendo il positivo di quello che ho visto"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce post Coppa: "Vedo una squadra sempre più convinta"
Immagine news Calcio femminile n.6 Il derby capitolino termina senza reti: il quarto di Coppa Italia Women si decide al ritorno
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?