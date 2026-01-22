Felix Correia, ceduto dalla Juventus per 1,5 milioni. E ora ne vale circa dieci

Felix Correia è stato ceduto dalla Juventus per 1,5 milioni di euro. Dopo solo un anno al Gil Vicente è riuscito a valerne circa 7, ceduto al Lille dopo 9 gol segnati e 4 assist. In questa stagione è partito discretamente, con 4 reti e 4 assist in 26 partite giocate, con 1585 minuti all'attivo. Nell'ultimo periodo ha perso il posto da titolare, con quattro gare di fila partendo dalla panchina.

"Sì, ho avuto qualche difficoltà, soprattutto a causa del modo in cui sono arrivato. Ero in vacanza. Non avevo ancora iniziato la pre-stagione a causa del periodo delle trattative e di tutto ciò che ne consegue. Questo ha reso le cose più difficili, perché quando sono arrivato, l'intensità era diversa. All'inizio non è stato facile. Ma tutti mi hanno dato fiducia. I miei compagni di squadra mi hanno dato molta fiducia e questo ha facilitato il mio adattamento, in modo che io abbia più fiducia nelle mie capacità e nel mio gioco. Il loro aiuto è stato importante per me. È stato importante anche per la mia famiglia".

La sua valutazione ora è superiore, intorno ai dieci milioni di euro, al netto dell'ultimo periodo senza giocare dal primo minuto. Oggi Felix Correia compie 25 anni.