Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bari, De Laurentiis: “Sterzata totale. Longo è un lottatore, arriveranno 4-5 rinforzi”

Bari, De Laurentiis: “Sterzata totale. Longo è un lottatore, arriveranno 4-5 rinforzi”TUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 15:34Serie B
Luca Bargellini

Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, è intervenuto a margine della conferenza stampa di presentazione di Moreno Longo quale nuovo tecnico dei Galletti:

"E' la prima volta che mi trovo in questa situazione per questo ho voluto dare una sterzata completa - si legge su TuttoBari.com. Sono venuto qui in prima persona, ho fatto le mie scelte e cercherò di stare molto più tempo a Bari. Ho chiamato Longo e ho trovato un grande lottatore pronto a battagliare insieme. Con il mister ci confrontiamo sin dal suo arrivo. E’ vero siamo in ritardo, ma questo è il mercato di gennaio, molto complicato. Sul mercato potremmo già prendere quattro-cinque giocatori, ma che fisicamente non sono ancora pronti. Noi, invece, abbiamo bisogno di giocatori pronti. C’è in ballo una trattativa con un giocatore importante, domani potremmo avere due conferme. Contiamo di avere 4-5 rinforzi, oltre ai tre già acquistati".

Su Di Cesare: "Di Cesare incontrerà i giornalisti a fine mercato, al momento è molto impegnato. I miei impegni sono quelli di sostegno al nostro mister e al nostro nuovo ds. Di Cesare mi ha fatto capire di essere ambizioso. È con noi dal primo giorno e conosce benissimo le problematiche che ci sono all’interno della squadra. Un presidente che ha rapporti con le altre società può essere di sostegno alla direzione sportiva e quindi anche al nostro nuovo ds. Voglio dimostrare la mia presenza, al mister ma soprattutto ai giocatori per avere un confronto e per cercare compattezza con i giocatori".

Sulla situazione ambientale: "Quello che stiamo facendo adesso è per cercare di mantenere una categoria molto importante per noi e per i tifosi. Ci troviamo in difficoltà come non mai e mi auguro di trasformare le contestazioni verso un clima sereno. In un momento del genere non venire allo stadio e contestare non aiuta la squadra. I tifosi hanno tutto il diritto di contestare e non venire, ma mi auguro che supportino la nostra causa".

Articoli correlati
Bari, oggi il primo allenamento di Longo. Presenti a bordo campo De Laurentiis e... Bari, oggi il primo allenamento di Longo. Presenti a bordo campo De Laurentiis e Di Cesare
Sindaco Bari: "Proprietà intervenga. O vorrà dire che non è interessata al destino... Sindaco Bari: "Proprietà intervenga. O vorrà dire che non è interessata al destino del club"
Bari, sono nordamericani i due gruppi interessati al club: uno dagli USA e l'altro... Bari, sono nordamericani i due gruppi interessati al club: uno dagli USA e l'altro dal Canada
Altre notizie Serie B
Juve Stabia-Virtus Entella, disposte le porte chiuse. La nota del club campano Juve Stabia-Virtus Entella, disposte le porte chiuse. La nota del club campano
Avellino, arriva in prestito con obbligo condizionato dall'Atalanta il portiere Jacopo... UfficialeAvellino, arriva in prestito con obbligo condizionato dall'Atalanta il portiere Jacopo Sassi
Torna il progetto 'Inviato AIC sul campo'. Nasce dalla collaborazione tra AIC e Lega... Torna il progetto 'Inviato AIC sul campo'. Nasce dalla collaborazione tra AIC e Lega Serie B
Ternana, Foresti: “Crediamo nella Serie B. Majer, Panico e Aramu per alzare il livello”... Ternana, Foresti: “Crediamo nella Serie B. Majer, Panico e Aramu per alzare il livello”
Longo torna sulla panchina del Bari: “Serve concretezza. Dobbiamo diventare squadra”... Longo torna sulla panchina del Bari: “Serve concretezza. Dobbiamo diventare squadra”
Bari, De Laurentiis: “Sterzata totale. Longo è un lottatore, arriveranno 4-5 rinforzi”... Bari, De Laurentiis: “Sterzata totale. Longo è un lottatore, arriveranno 4-5 rinforzi”
Reggiana, Dionigi: "Giocare con la capolista aumenta gli stimoli. Ma servono 4-5... Reggiana, Dionigi: "Giocare con la capolista aumenta gli stimoli. Ma servono 4-5 innesti"
Modena, Sottil avverte il Palermo: “Sono una corazzata. Noi operai contro il gigante”... Modena, Sottil avverte il Palermo: “Sono una corazzata. Noi operai contro il gigante”
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
3 Julio Cesar concorda con Mourinho: "Ha letto Juventus-Benfica nel mio stesso modo"
4 Felix Correia, ceduto dalla Juventus per 1,5 milioni. E ora ne vale circa dieci
5 Lazio, l'addio del figliol prodigo. Col Como l'ultima in biancoceleste di Romagnoli
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, è fatta per la cessione di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest: i dettagli
Immagine top news n.1 Chi è Youssef En-Nesyri, l'obiettivo di Juve e Napoli che salta più in alto persino di CR7
Immagine top news n.2 La Juve alza l'offerta per En-Nesyri: i dettagli della proposta economica
Immagine top news n.3 Dzeko lascia la Fiorentina e la Serie A: è il nuovo numero 10 dello Schalke 04
Immagine top news n.4 Napoli, per Lang è solo questione di dettagli. Nottingham verso la chiusura per Lucca
Immagine top news n.5 Lazio, Mandas a un passo dal Bournemouth: c'è l'ok di Lotito. Ma serve anche l'addio di Romagnoli
Immagine top news n.6 Cardinale a Milano alimenta le voci. Furlani resta o no? Il punto
Immagine top news n.7 Scamacca, nota positiva in una serata amara per l'Atalanta. Ecco perché
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine news podcast n.2 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
Immagine news podcast n.3 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
Immagine news podcast n.4 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Amelia: "Milan, troppi i punti persi. Roma, messaggio chiaro quello di Gasp"
Immagine news Altre Notizie n.2 Di Michele: "Juve più verticale. Locatelli e Miretti sono migliorati tanto"
Immagine news Serie A n.3 Giannichedda: "Juve, Spalletti ha migliorato tutti. Il Napoli ora vorrà rifarsi"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, è fatta per la cessione di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest: i dettagli
Immagine news Serie A n.2 Gilardino non si fa ingannare dal ko con l'Arsenal: "L'Inter resta una grandissima squadra"
Immagine news Serie A n.3 Alessandro Del Piero: "Si inizia a giocare per passione, vincere i Mondiali ti completa"
Immagine news Serie A n.4 Pisa, Corrado: "Sullo stadio situazione molto semplice: non è cambiato assolutamente nulla"
Immagine news Serie A n.5 Serie A, nuovo premio al fair play: il Torino è primo al momento, Juve terza
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, l'obiettivo Diego Coppola si allontana: il difensore ha l'accordo col Paris FC
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia-Virtus Entella, disposte le porte chiuse. La nota del club campano
Immagine news Serie B n.2 Avellino, arriva in prestito con obbligo condizionato dall'Atalanta il portiere Jacopo Sassi
Immagine news Serie B n.3 Torna il progetto 'Inviato AIC sul campo'. Nasce dalla collaborazione tra AIC e Lega Serie B
Immagine news Serie B n.4 Ternana, Foresti: “Crediamo nella Serie B. Majer, Panico e Aramu per alzare il livello”
Immagine news Serie B n.5 Longo torna sulla panchina del Bari: “Serve concretezza. Dobbiamo diventare squadra”
Immagine news Serie B n.6 Bari, De Laurentiis: “Sterzata totale. Longo è un lottatore, arriveranno 4-5 rinforzi”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Rinviati le udienze al TFN di Siracusa e Trapani: le date. Multa per la Triestina
Immagine news Serie C n.2 Miceli saluta ufficialmente il Monopoli. È un nuovo difensore del Catania
Immagine news Serie C n.3 Vis Pesaro, ceduto in prestito fino a giugno Matteo Schiavon al Conegliano
Immagine news Serie C n.4 Ternana, Majer: “Ho scelto i rossoverdi per rimettermi in gioco. Voglio aiutare squadra e giovani”
Immagine news Serie C n.5 Bosisio saluta il Renate. Il difensore ha risolto il contratto con le pantere brianzole
Immagine news Serie C n.6 Siracusa, fatta per l'attaccante classe 1990 Alessandro Sbaffo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Stoccarda, Gasperini vuole la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel 1993
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao, Palladino vuole continuità: con una vittoria ottavi a un passo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Alisha Lehmann lascia il Como Women e l'Italia. Firma con il Leicester City FC
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia Women, si chiude l'andata dei quarti: in campo Napoli-Juventus
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Rossettini: "In Coppa ho visto cose buone, ma dobbiamo alzare il livello"
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana Women, Ardizzone: "Ko contro l'Inter? Mi prendo il positivo di quello che ho visto"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce post Coppa: "Vedo una squadra sempre più convinta"
Immagine news Calcio femminile n.6 Il derby capitolino termina senza reti: il quarto di Coppa Italia Women si decide al ritorno
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?