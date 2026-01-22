Miceli saluta ufficialmente il Monopoli. È un nuovo difensore del Catania
La notizia era già stata riportata giorni fa, e oggi si era arrivati allo scambio di documenti; ora, lo step ancora successivo. Quello dell'ufficialità. Il difensore Mirko Miceli saluta il Monopoli e passa al Catania, club del medesimo girone del Gabbiano con il quale ha firmato un accordo fino al 2027.
Questa la nota del club pugliese: "La SS Monopoli 1966 comunica di aver ceduto a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mirko Miceli al Catania Football Club.
Difensore, classe 1991, arrivato a Monopoli ad agosto 2024, Miceli chiude la propria esperienza con il Gabbiano con 50 presenze (48 in Serie C, 1 Playoff Serie C, 1 Coppa Italia Serie C) e 3 gol (tutti in campionato).
La società augura al calciatore un prosieguo di carriera all'altezza delle proprie aspettative".
Fa seguito il comunicato del Catania: "Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Società Sportiva Monopoli 1966 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mirko Miceli, che si lega contrattualmente al nostro club fino al 30 giugno 2027.
Nato a Cosenza il 16 giugno 1991, dopo un percorso di crescita calcistica nelle formazioni giovanili del Calcio Catania, con il debutto in Primavera, il difensore è approdato all’Union Saint-Gilloise: in Belgio, un’annata in Division 3. Con il Varese, nel 2011, l'esordio in B.
Miceli ha collezionato fin qui 335 presenze nelle competizioni professionistiche ufficiali italiane, inanellando undici stagioni in terza serie con le maglie della Carrarese, dell'Olbia (con la squadra sarda ha conquistato anche una promozione dalla Serie D), della Viterbese, della Sambenedettese, dell'Avellino, della Virtus Francavilla, della Turris, del Taranto e del Monopoli".
