Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito

Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinitoTUTTO mercato WEB
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 00:00Editoriale
Lorenzo Di Benedetto

Il Napoli sta attraversando un momento non facile, per tanti motivi. Dalla Serie A, con l'Inter a +6 in classifica, alla Champions League, visto che qualificarsi ai playoff di febbraio non è una cosa scontata, fino al calciomercato e a quella regola cervellotica che non sta permettendo al club azzurro di fare acquisti in libertà, nonostante il club sia sano e senza debiti. Se da una parte è abbastanza incredibile che i partenopei debbano fare i conti con tutto questo in questo mercato gennaio arrivato a 10 giorni dal termine, dall'altra è giusto però anche criticare chi non ha fatto fruttare al meglio i tantissimi milioni di euro messi sul piatto da Aurelio De Laurentiis nelle ultime sessioni di calciomercato. Il patron non è certo soddisfatto al 100% del suo direttore sportivo Giovanni Manna e le ragioni sono dalla sua parte, visto che tanti calciatori arrivati all'ombra del Vesuvio ultimamente non si sono dimostrati all'altezza del Napoli e adesso sarà molto complicato porre rimedio a certi errori.

Ma facciamo qualche esempio, partendo dalle cose positive. Scott McTominay è un fuoriclasse assoluto, un giocatore capace di fare la differenza contro chiunque e in qualsiasi competizione, ma da solo non può certamente bastare per far sì che il Napoli possa diventare sempre più forte. Poi ci sono Rasmus Hojlund e David Neres, che chi prima chi dopo, stanno dimostrando di essere giocatori adatti per rendere il club azzurro sempre più importante, ma il resto degli acquisti non convincono e il salto di qualità, quello definitivo dopo la vittoria di due Scudetti in tre anni, quello che avrebbe dovuto portare il Napoli a lottare anche in Champions League, non è arrivato. L'ingenuità di Alessandro Buongiorno nella gara contro il Copenaghen è soltanto l'ultima prova che ci dice che i 35 milioni investiti un anno e mezzo fa sono stati troppi per il reale valore del calciatore, che comunque non è l'unico. Noa Lang e Lorenzo Lucca sono gli esempi più clamorosi di cosa non abbia funzionato nelle scelte, tanto che il Napoli sta facendo le corse per cederli entrambi dopo appena metà stagione, sperando che quei diritti di riscatto che inserirà negli accordi con Galatasaray e Nottingham Forest possano trasformarsi poi in cessioni a titolo definitivo, perché in caso contrario sarebbe complicatissimo competere nel calciomercato estivo la prossima estate.

Ma ci sono poi anche tanti altri esempi da poter fare, guardando soltanto gli ultimi due anni di mercato. Dai 33 milioni spesi per Sam Beukema ai 10 versati all'Empoli per Luca Marianucci, dai quasi 40 complessivi per Gutierrez e Gilmour ai 14 per Rafa Marin, girato poi in prestito. La sensazione è che siano sempre gli stessi (Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Anguissa prima dell'infortunio) a far sì che il Napoli continui a reggere il passo, o quantomeno a provarci, ma analizzando il problema ancora più a fondo c'è ancor meno da sorridere per la società azzurra. Dei tanti calciatori arrivato quasi nessuno ha mercato e un club che ha fatto la sua fortuna anche attraverso le cessioni, da Cavani a Higuain fino a Osimhen e Kvaratskhelia (solo per citarne alcuni) dovrà fare presto i conti con la nuova realtà. Il cambio di strategia, servito anche per convincere Antonio Conte sia a firmare la prima volta che a restare dopo la vittoria dello Scudetto, non sta pagando e il timore che sta passando nella testa di Aurelio De Laurentiis, è che alcune scelte possano finire per rovinare un progetto che fino a poco fa era stato perfetto. Le prossime scelte dovranno essere esemplari, gli errori non sono più ammessi. Perché il Napoli deve sì pensare al presente, ma non può rischiare di compromettere il suo futuro.

Articoli correlati
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 gennaio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 gennaio
Atalanta-Athletic Bilbao 2-3: il tabellino della gara Atalanta-Athletic Bilbao 2-3: il tabellino della gara
Il mercato del Napoli resta a saldo zero: le big dicono no ad ADL sulla modifica... Il mercato del Napoli resta a saldo zero: le big dicono no ad ADL sulla modifica delle regole
Altre notizie Editoriale
Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo... Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti... Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia... Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un... Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti,... Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il... Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti... Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe... L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
Le più lette
1 Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
2 Julio Cesar concorda con Mourinho: "Ha letto Juventus-Benfica nel mio stesso modo"
3 Jonathan David convince Llorente: "Non brillante ma entrare nei due gol non è banale"
4 Napoli, c'è anche il sondaggio del Siviglia per Lucca. Ma il Nottingham Forest è avanti
5 22 gennaio 2011, il Milan ha l'accordo con l'Ajax per Urby Emanuelson. Arriva in Italia
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Spalletti elimina quasi Mourinho dalla Champions. Juventus ai playoff con il 2-0 al Benfica
Immagine top news n.1 Il mercato del Napoli resta a saldo zero: le big dicono no ad ADL sulla modifica delle regole
Immagine top news n.2 Atalanta-Athletic 2-3, le pagelle: la difesa sbanda di brutto. Navarro fa il bello e il cattivo tempo
Immagine top news n.3 Champions League, i risultati della sera e la classifica: il Napoli ora è 25°
Immagine top news n.4 Juventus-Benfica 2-0, le pagelle: flop Mourinho contro Spalletti. Prepotenza Thuram
Immagine top news n.5 L'Atalanta sbanda per 15' e rianima l'Athletic: Dea ko per 2-3 e ottavi a rischio
Immagine top news n.6 "Spallettone, le vuoi vincere tutte?": 2-0 al Benfica di Mourinho, Juve ai playoff di Champions
Immagine top news n.7 Juve, Chiellini: "Stiamo cercando un centravanti. Mourinho? Un grande avversario"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
Immagine news podcast n.2 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
Immagine news podcast n.3 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
Immagine news podcast n.4 McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Novara, Boveri: "Battere la Pro Patria per dimostrare che valiamo più della classifica attuale"
Immagine news Serie C n.2 Ferrarese: "Conosco Floro Flores: sta facendo cose straordinarie a Benevento"
Immagine news Serie C n.3 Novara, Boveri: "Pensiamo maggiormente alle uscite. Ma siamo vigili sul mercato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 gennaio
Immagine news Serie A n.2 Napoli, lo scopritore di Vergara: "Leggo commenti ridicoli. Sbaglia anche CR7..."
Immagine news Serie A n.3 Julio Cesar concorda con Mourinho: "Ha letto Juventus-Benfica nel mio stesso modo"
Immagine news Serie A n.4 Serie A, crescono gli ascolti: 6,7 milioni di spettatori per la 22ª giornata. Seconda migliore
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, Dzeko è atterrato in Germania: nelle prossime ore visite e firma con lo Schalke 04
Immagine news Serie A n.6 Jonathan David convince Llorente: "Non brillante ma entrare nei due gol non è banale"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 All-in da concludere su Izzo. Ma l'Avellino ha il 'piano B': Pedro Felipe della Juventus Next Gen
Immagine news Serie B n.2 Lo Spezia non ce la fa, è l'Avellino a battere la concorrenza: domani si tenta di chiudere con Izzo
Immagine news Serie B n.3 Entella vicina all'accordo con Silletti. Che fino a giugno rimarrà in prestito al Team Altamura
Immagine news Serie B n.4 Parola di ex. La Mantia: "Catanzaro è squadra collaudata, la Virtus Entella si salverà"
Immagine news Serie B n.5 Tegola per i tifosi del Pescara: divieto di trasferta fino al 15 febbraio. La nota del club
Immagine news Serie B n.6 Palermo, stretta finale con la Cremonese per Johnsen. Sul piatto un contratto di tre anni e mezzo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Novara, Boveri: "Battere la Pro Patria per dimostrare che valiamo più della classifica attuale"
Immagine news Serie C n.2 Nessuna speranza per il rinforzo desiderato dal Foggia. Tateo: "Patierno rimane all'Avellino"
Immagine news Serie C n.3 Triestina, il CONI rigetta il ricorso relativo alla penalità del 16 settembre: confermato il -13
Immagine news Serie C n.4 Il Sorrento saluta Bolsius. C'è l'accordo con il Perugia: il trequartista firmerà fino al 2027
Immagine news Serie C n.5 Latina, bussano alla porta per Ekuban: ma è il Renate. E c'è la semifinale di Coppa da giocare...
Immagine news Serie C n.6 Giugliano-Balde, avanti insieme. L'attaccante rinnova il contratto fino al 2028
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Stoccarda, Gasperini vuole la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel 1993
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao, Palladino vuole continuità: con una vittoria ottavi a un passo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, Rossettini: "In Coppa ho visto cose buone, ma dobbiamo alzare il livello"
Immagine news Calcio femminile n.2 Ternana Women, Ardizzone: "Ko contro l'Inter? Mi prendo il positivo di quello che ho visto"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce post Coppa: "Vedo una squadra sempre più convinta"
Immagine news Calcio femminile n.4 Il derby capitolino termina senza reti: il quarto di Coppa Italia Women si decide al ritorno
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Piovani: "Vittoria di carattere su un campo difficile come quello della Ternana"
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio-Roma, le formazioni ufficiali: poco turn over da ambo le parti. Dragoni dal 1'
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?