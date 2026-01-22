TMW Napoli, per Lang è solo questione di dettagli. Nottingham verso la chiusura per Lucca

Il Napoli è pronto a cedere due attaccanti per sbloccare la sessione di mercato. Perché Noa Lang e Lorenzo Lucca vanno entrambi verso la cessione. L'olandese è oramai al passo d'addio, perché andrà in prestito con diritto di riscatto - operazione totale intorno ai 30 milioni di euro - al Galatasaray. Mancano alcuni dettagli e poi il calciatore partirà per Istanbul per concludere l'iter previsto prima della firma sul contratto.

Poi, appunto, sarà il turno di Lorenzo Lucca. Il Pisa sembra defilato rispetto alle ultime ore, perché c'è la sensazione che il Napoli preferisca l'offerta del Nottingham Forest. Così il giocatore va verso la Premier League, anche se starebbe aspettando perché non troppo convinto della destinazione. Quando dirà sì, ecco che il trasferimento verrà concluso.

Nelle prossime ore ci saranno novità, perché il Napoli si aspettava di chiudere entrambe le operazioni entro ieri. La serata ha portato consiglio per Lang, appunto, mentre Lucca deve ancora dire di sì. A quel punto ci sarà l'affondo finale per Giovane Santana do Nascimento, talento brasiliano dell'Hellas Verona (come anticipato QUI) per cui sono pronti 20 milioni di euro più bonus per averlo già da subito, potendo coprire due ruoli dei tre nell'attacco di Antonio Conte.