Striscione dei tifosi della Reggiana per Dionigi: "Grinta e passione, la Curva Sud ti rende onore"
TUTTO mercato WEB
I tifosi della Reggiana si schierano al fianco di mister Davide Dionigi, esonerato negli scorsi giorni e sostituito da Lorenzo Rubinacci. Nel corso del match con il Mantova, i tifosi granata hanno esposto uno striscione in favore dell'ex tecnico:
"Un mister reggiano che ha messo grinta e passione, la Curva Sud ti rende onore".
Altre notizie Serie B
Editoriale di Raimondo De Magistris Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
Le più lette
3 Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
Ora in radio
Primo piano
Da 140 a 230 milioni per rifare il Dall'Ara: perché il Comune si è tirato indietro e cosa può succedere
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Cinquecento giorni al Mondiale. Soncin scalda i motori della sua Italia in vista delle qualificazioni