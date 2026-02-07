Reggiana, Dionigi: "Sconfitta immeritata. Siamo calati nella ripresa"

Non basta una buona prestazione alla Reggiana per evitare la sconfitta: al “Ceravolo” passa il Catanzaro per 2-0. Nel post-partita, il tecnico granata Davide Dionigi non nasconde l'amarezza per il risultato, pur difendendo la prova dei suoi ragazzi.

«Nel primo tempo si è vista una grande Reggiana – ha commentato Dionigi –. Siamo andati all'intervallo sotto di un gol a causa di un tiro da fuori, ma avremmo meritato di più: abbiamo tenuto il pallino del gioco e creato molto, costringendoli anche a un salvataggio sulla linea».

La gara, secondo il mister, ha preso una piega definitiva nella ripresa: «Siamo calati fisicamente e il raddoppio ha chiuso i giochi. Tuttavia, credo che siamo stati la squadra che ha messo più in difficoltà il Catanzaro in casa sua. Il rammarico sta nel concretizzare così poco rispetto alla mole di gioco prodotta».

Dionigi rinnova la fiducia al gruppo: «Siamo questi e i ragazzi meritano sostegno per quello che danno. Il calcio a volte è strano: abbiamo dominato a tratti, ma loro sono stati più cinici. È una sconfitta che considero immeritata».

Preoccupazione, invece, per l’infortunio di Paz: «Si trovava bene nel modulo, ma ha subito una torsione al ginocchio. Temiamo una distorsione, valuteremo in settimana».

Infine, un pensiero ai tifosi e al presidente avversario: «La contestazione? È figlia del risultato, non della prestazione. Contro il Mantova mi aspetto la vicinanza del pubblico. Ho salutato con grande affetto il presidente Noto: è una grande persona e conservo un ottimo ricordo di lui e della mia esperienza qui».