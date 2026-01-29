TMW
Cittadella, colpo tra i pali: accordo per l'arrivo di Gianluca Saro dalla Cremonese
Il Cittadella puntella il reparto arretrato e ufficializza un importante innesto per la propria porta.
Stando a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com il club veneto ha infatti raggiunto l'accordo con la Cremonese per l'arrivo di Gianluca Saro.
L'estremo difensore classe 2000 arriva all'ombra del Tombolato con la formula del prestito secco, ovvero la medesima con la quale la società grigiorossa lo ha ceduto la scorsa estate alla Reggiana in Serie B senza però mai scendere in campo.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
