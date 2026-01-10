Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Reggiana-Venezia 1-3, le pagelle: Yeboah imprendibile, Girma tiene a galla i granata

Reggiana-Venezia 1-3, le pagelle: Yeboah imprendibile, Girma tiene a galla i granata
Oggi alle 17:28
Lidia Vivaldi

Risultato finale: Reggiana-Venezia 1-3

REGGIANA
Motta 6 - Notevole l'intervento di piede che nega ad Adorante la personale doppietta. Ben poche le colpe sui gol incassati, forse solo su Svoboda poteva fare qualcosa in più.

Papetti 5,5 - Deve fronteggiare gli inserimenti di Sagrado e, al pari dei compagni, soffre parecchio il pressing del Venezia. Dall'80' Sampirisi s.v.

Rozzio 5,5 - Prova a tenere dritta la barra del timone ma la retroguardia della Reggiana è spesso in difficoltà.

Quaranta 5 - Ingenuo il tocco di braccio che concede al Venezia il primo rigore, nel complesso fatica a tenere il passo dei rapidi attaccanti avversari.

Libutti 5 - Le incursioni di Adorante lo mettono più volte alle strette. Non riesce mai ad avanzare il baricentro. Dal 45' Novakovich 5,5 - Il suo ingresso tenta di riequilibrare un assetto che nel primo tempo era apparso troppo sbilanciato all'indietro. L'ex Frosinone non trova però l'occasione buona per pungere Stankovic.

Reinhart 5,5 - Alterna buone giocate a momenti in cui sparisce un po' dal campo. Non la sua migliore prestazione.

Charlys 5 - Qualche incertezza di troppo consente al Venezia di affondare con facilità nel centrocampo granata. Dall'80' Belardinelli s.v.

Bozzolan 5 - E' suo l'errore che regala al Venezia l'opportunità per l'1-0. Nel complesso è poco sicuro e soffre la maggiore esperienza degli avversari. Dal 73' Tripaldelli 5,5 - Non lascia particolarmente il segno in un finale piuttosto convulso da parte della Reggiana.

Rover 5,5 - Deve arretrare spesso per contenere le sfuriate dei veneti. Quasi nullo in attacco. Dall'85' Conté s.v.

Girma 6 - Molto attivo, soprattutto nella parte centrale della gara, causa un rigore (molto generoso), ma procura anche l'espulsione di Schingtienne. Se la Reggiana resta aggrappata alla partita è anche merito suo.

Portanova 6 - Come suo solito, lotta su ogni pallone, ma non trova la zampata che possa far male dalle parti di Stankovic. Positivo l'atteggiamento, ma serve uno step in più.

Davide Dionigi 5,5 - Di fronte ad un Venezia in grande forma, la Reggiana, pur priva di diversi elementi importanti, concede troppo campo agli avversari, capaci di capitalizzare ogni occasione. Meglio il secondo tempo per i granata, ma la reazione non basta a recuperare una gara ormai indirizzata.

VENEZIA
Stankovic 6 - Sempre sicuro nel controllare le sporadiche iniziative della Reggiana. Non ha particolari responsabilità sul gol di Girma.

Schingtienne 5 - Lascia la squadra in inferiorità numerica intervenendo in modo sconsiderato su Girma. Giornata storta per il belga.

Svoboda 7 - Nella ripresa si dimentica per un attimo di essere un centrale, e confeziona un gol da attaccante vero. Grande personalità e qualità per il capitano del Venezia.

Sverko 6 - La Reggiana si presenta alquanto spuntata, ma l'esuberanza di Girma non fa dormire sonni troppo tranquilli alla retroguardia veneta. Fa buona guardia quando serve.

Hainaut 6 - Qualche sgroppata interessante, ma l'intesa con i compagni è perfezionabile. Nella ripresa manca il gol per un soffio.

Doumbia 6,5 - Solido e affidabile, ha il merito di servire ad Adorante un assist al bacio per la rete che apre la contesa.

Busio 6 - Molto presente nella manovra del Venezia, la sensazione però è che potrebbe essere più preciso, soprattutto nelle conclusioni verso la porta avversaria.

Pérez 6 - Mette la sua dinamicità a servizio della squadra. Non ha grosse chance in avanti, ma nel complesso fa il suo. Dal 91' Lella s.v.

Sagrado 6,5 - Fa tanto movimento sull'out di sinistra e spesso serve cross interessanti a beneficio dei compagni. Buona prestazione da parte dell'esterno di Stroppa. Dall'82' Pietrelli s.v.

Yeboah 7,5 - Una vera spina nel fianco per la retroguardia della Reggiana. Affronta gli avversari con cambi di passo e dribbling ubriacanti. Freddo quanto basta nella trasformazione del rigore. Dal 91' Casas s.v.

Adorante 7 - Apre le danze segnando uno splendido gol in contropiede, poi non è altrettanto efficace dal dischetto, ma a sua discolpa la parata di Motta è ad alto coefficiente di difficoltà. Dal 71' Venturi 6 - Va a tamponare l'uscita anzitempo di Schingtienne, ci mette un po' di mestiere quando serve.

Giovanni Stroppa 7 - Il Venezia arriva a Reggio Emilia per allungare la serie positiva e legittimare il proprio posto tra le squadre che ambiscono alla promozione diretta. Prestazione convincente e squadra molto organizzata, a conferma che in questo momento i lagunari stanno ottenendo il massimo anche nelle gare potenzialmente insidiose, come quella di oggi.

